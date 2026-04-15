LIV Golf, futuro en el aire: se espera un anuncio bomba

Algo se mueve en LIV Golf, la liga profesional de golf financiada por el fondo soberano de Arabia Saudí que nació en 2022 para competir con el circuito norteamericano y europeo, y que logró convencer, a base de talonario, a golfistas de la talla del español Jon Rahm, el estadounidense Bryson DeChambeau o el australiano Cameron Smith para incorporarse a ella.

Según informa hoy el rotativo británico The Telegraph, los directivos de LIV Golf habrían sido convocados a una reunión en Nueva York ante la creciente especulación sobre un anuncio "trascendental" que el circuito realizará próximamente. Este martes por la noche ya comenzaron a circular rumores en las redes sociales e incluso @acaseofthegolf1, un usuario muy respetado del mundillo con casi 200.000 seguidores en X —antiguo Twitter—, llegó a afirmar que LIV estaba a punto de cerrar.

LIV Golf League aterriza en la Ciudad de México mañana por segundo año consecutivo para la celebración del México City, sexta prueba de la temporada 2026 y primera parada del circuito tras la disputa del Masters de Augusta. Por primera vez en los cuatro años de historia de LIV Golf, sin embargo, el centro de prensa permaneció cerrado este martes, lo que disparó las especulaciones.

En este sentido, The Telegraph publica que contactó con varios jugadores que deben disputar el torneo esta misma mañana, y todos insistieron en que todo seguía igual mientras continuaban con sus preparativos. “Para ser sincero, ninguno de los jugadores ha oído nada. Ojalá sea una fusión. Todos se reunieron en Augusta, ¿no?”, habría dicho un golfista cuyo nombre no se desvela.

Otro golfista que se ha pronunciado al respecto ha sido el castellonense Sergio García en una rueda de prensa en México: “No hemos oído nada. Esto no es lo que Yasir (Al-Rumayyan, presidente de LIV y gobernador del PIF) nos dijo a principios de año. Dijo que nos apoya y que tienen un proyecto a largo plazo”.

Con todo, circula una teoría que sugiere que los efectos de la guerra con Irán están obligando a Arabia Saudí a fortalecer su economía, y que LIV Golf podría ser la primera víctima importante de la retirada de fondos de proyectos deportivos.