LIV Golf se declara en bancarrota y abre la puerta de salida a Jon Rahm

El futuro de Jon Rahm y del resto de grandes estrellas de LIV Golf acaba de dar un vuelco. LIV Golf ha solicitado protección por bancarrota en Estados Unidos para poder acometer una profunda reestructuración después de que el fondo soberano saudí PIF retirara su financiación multimillonaria. La consecuencia más relevante para los golfistas es que todos tendrán la posibilidad de abandonar el circuito.

La compañía presentó este martes, 8 de septiembre, una petición para acogerse al Capítulo 11 de la legislación estadounidense, un procedimiento que permite a una empresa reorganizar sus deudas mientras continúa operando.

Jon Rahm, con los deberes hechos en Indianápolis, podría estar disputando su último torneo de la temporada / LIV

Según informa la BBC, los contratos correspondientes a la actual etapa de LIV Golf quedarán extinguidos como consecuencia del procedimiento judicial. Las cantidades pendientes con jugadores y otros acreedores pasarán a resolverse dentro del proceso de bancarrota.

Eso significa que golfistas que habían firmado contratos por varias temporadas, entre ellos Jon Rahm o Bryson DeChambeau, no estarán obligados a incorporarse al denominado LIV Golf 2.0.

Rahm mantiene la incógnita

Precisamente Rahm había hablado este martes, antes del Irish Open, sobre su futuro sin querer desvelar sus planes.

Rahm, campeón por tercer año consecutivo / LIV

"Sí y no", respondió cuando le preguntaron si sabía qué iba a ocurrir durante los próximos meses. "Hay muchas cosas sobre la mesa. Pueden pasar muchas cosas y el tiempo dirá".

El español también señaló que todavía tenía un contrato con el LIV actual que estaba dispuesto a cumplir. Sin embargo, la presentación de la bancarrota cambia ahora completamente el escenario contractual.

Lo que todavía no está claro es cuándo los jugadores que decidan marcharse podrán iniciar negociaciones con otros circuitos, especialmente con el PGA Tour o el DP World Tour.

El LIV Golf puede vivir un golpe desolador si finalmente Rahm decide abandonar el LIV Golf en 2027 / LIV

Se acaba la era de los millones saudíes

Desde el controvertido nacimiento de LIV Golf en 2021, el Public Investment Fund de Arabia Saudí había invertido más de 5.000 millones de dólares en el proyecto. Sus enormes premios y contratos sirvieron para atraer a algunas de las mayores estrellas del golf mundial.

Pero el PIF anunció en abril que dejaría de financiar la competición al considerar que la inversión necesaria a largo plazo ya no encajaba con su estrategia.

El fondo saudí todavía aportará 49,6 millones de dólares como financiación durante el proceso de bancarrota para permitir que LIV continúe funcionando mientras reorganiza sus obligaciones.

Así será el LIV Golf 2.0

LIV asegura haber encontrado ya un nuevo inversor: la firma internacional BC Partners. El objetivo es poner en marcha a comienzos de 2027 una competición profundamente diferente y con mayoría accionarial en manos de los propios jugadores.

La nueva versión pretende abandonar definitivamente la política de gasto ilimitado de los últimos años y adoptar un modelo que LIV define como "sostenible".

Los golfistas recibirían participaciones en la competición y recuperarían sus derechos comerciales individuales. También se reducirían los premios económicos: serían inferiores a los del PGA Tour, pero superiores a los habituales del DP World Tour.

Además, LIV plantea ampliar los torneos hasta 75 jugadores, introducir un corte, crear sistemas de clasificación y potenciar equipos vinculados a identidades nacionales.

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El proyecto LIV Golf entra así en la transformación más importante desde su nacimiento. Y, mientras intenta construir su segunda versión, deja sobre la mesa una incógnita enorme: qué decidirán ahora Rahm, DeChambeau y el resto de sus grandes estrellas una vez recuperen la libertad para elegir su futur