La Junior Ryder Cup se la lleva Estados Unidos

Europa no pudo darle la vuelta a la Junior Ryder Cup, que disputó la jornada final de duelos individuales en el Nassau Golf Club, de Nueva York, y el equipo estadounidense se llevó la victoria por un contundente 17,5 a 12,5.

A diferencia de las dos primeras jornadas donde la igualdad fue la tónica predominante, en la jornada final de duelos individuales, Estados Unidos fue claramente superior al ganar 7,5 puntos por 4,5 de Europa para dejar el duelo en manos norteamericanas que recuperan la Junior Ryder que perdieron en Roma hace dos años.

Nagore Martínez, la única representante española en el torneo, no pudo aportar para el equipo europeo después de caer ante la estadounidense Anna Fang por un contundente 5/3, en un duelo que empezó dominando la catalana, pero luego su rival consiguió dominar.

Nagore Martínez ha realizado una actuación brillante en Nueva York a pesar de la derrota / RYDER

Gran actuación de la catalana

A pesar de no poder sumar en la jornada de individuales, gran actuación de la joven jugadora de Sant Cugat que demostró su talento y confianza en el juego por parejas, y que no pudo completar en los individuales.

Felicitaciones pues para Nagore y el equipo europeo por presentar batalla, y evidentemente, a Estados Unidos que supo aprovechar su dominio en los individuales para llevarse el triunfo.