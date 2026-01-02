El joven golfista italiano Emanuele Galeppini, entre las víctimas en Crans Montana

El devastador incendio en el Bar Constellation, en la localidad suiza de Crans Montana, se llevó la vida del joven golfista itailano, Emanuela Galeppini, el joven jugador amateur de sólo 17 años, que se encontraba celebrando el cambio de Año en el local suizo.

La Federación Italiana de Golf confirmó a través de un comunicado publicado en sus perfiles de las redes sociales que Galeppini se encontraba entre las víctimas mortales, aunque las tareas de identificación de los fallecidos se prolongarán durante varias semanas.

“La Federación Italiana de Golf llora la pérdida de Emanuele Galeppini, un joven atleta que llevaba consigo pasión y valores auténticos», señaló el organismo. «En este momento de profundo dolor, nuestros pensamientos están con su familia y con todos los que le querían. Emanuele, permanecerás para siempre en nuestros corazones”, añade la Federación en un comunicado que incluye una fotografía del joven golfista.

Una futura estrella del golf

El joven jugador de Génova, era un asíduo de los equipos nacionales italianos, y se había trasladado a Dubai para dar un salto a su carrera todavía amateur, compitiendo en los torneos que se disputaban en Oriente Medio y en Europa su nombre ya empezaba a sonar como el gran futuro del golf italiano.

Entre sus éxitos más recientes destaca su victoria, el pasado mes de abril, en el Omega Dubai Creek Amateur Open 2025, además de su participación en pruebas como el King Hamad Trophy en Baréin o la UAE Cup disputada en Al Ain.

En enero de 2024, compartió una imagen en Instagram junto a Luke Donald, Rory McIlroy y Dwight Yorke, que definió como «la foto del año”.

El presidente suizo, Guy Parmelin, calificó el incendio como «una de las peores tragedias que ha vivido nuestro país». «Ocurrió en un lugar dedicado a la vida y la alegría; el contraste es tan increíble como devastador», añadió. La conmoción por la pérdida de Galeppini se extiende por todo el golf internacional, que despide a un talento emergente cuya carrera se vio truncada de manera trágica y prematura.