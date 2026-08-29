Jon Rahm (31 años): "Mis padres empezaron a jugar en Bilbao y a mí me entró el gusanillo. Después de clase empecé a dar bolas y vi que me gustaba"

Jon Rahm ha explicado en 'rfegolf' cómo fue su primer contacto con el golf y qué papel tuvo su familia en ese inicio.

El golfista vasco recuerda que sus padres comenzaron a jugar en Bilbao y que, poco a poco, él también fue enganchándose al deporte. "Después de clase empecé a dar bolas y vi que me gustaba", resume sobre aquellos primeros años.

El origen familiar en Bilbao

Rahm sitúa el origen de su relación con el golf en la afición de sus padres. Fueron ellos quienes empezaron a jugar en Bilbao y quienes, de alguna manera, introdujeron el deporte en su hijo. Ese contexto es importante porque muchos golfistas españoles han llegado al deporte a través de clubes o de familiares que ya practicaban.

El propio Rahm explica que, después de clase, empezó a "dar bolas". Esa expresión refleja una aproximación inicial más lúdica que competitiva: probar, golpear, ver qué pasaba y disfrutar del gesto técnico sin una exigencia inmediata de resultados.

Jon Rahm, con los deberes hechos en Indianápolis, podría estar disputando su último torneo de la temporada / LIV

Pero con el tiempo, esa práctica fue consolidándose. Lo que comenzó como una actividad extraescolar se convirtió en un hábito y, posteriormente, en una vocación. El paso de "me gusta" a "quiero dedicarme a esto" no siempre es lineal, pero en su caso el golf fue ganando peso de forma progresiva.

Sin la presión de ser como los grandes

Aunque en su entrevista no lo dice literalmente con esas palabras, la idea que transmite es coherente con lo que ha repetido en otras ocasiones: no creció con la obligación de ser un nuevo gran campeón. Simplemente, fue disfrutando del deporte y mejorando con los años.

Esa ausencia de presión desde pequeño puede ser clave para entender su evolución. Muchos jóvenes que muestran talento pronto se ven sometidos a expectativas muy altas, lo que a veces genera ansiedad o abandono. En su caso, todo apunta a un proceso más orgánico.

John Rahm empezó con mal pie el Masters / EFE

La aparición de la competición

Con el paso del tiempo, la práctica amateur dio paso a la competición. Rahm fue progresando en torneos juveniles, campeonatos nacionales y, más adelante, en el ámbito universitario en Estados Unidos, donde consolidó su juego antes de saltar y convertirse en profesional consolidado.

Sin embargo, el origen que él mismo describe es mucho más sencillo: padres que juegan, un hijo que prueba después del colegio y un deporte que, poco a poco, va ocupando un espacio cada vez mayor en su vida. Tanto es así que el deportista vasco ha logrado muchos éxitos.

Entre sus logros más relevantes se encuentran dos majors: el US Open de 2021, disputado en Torrey Pines, y el Masters de Augusta de 2023, donde se vistió con la chaqueta verde que identifica al campeón del torneo emblemático de Georgia.