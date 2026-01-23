Jon Rahm y David Puig, premiados por el circuito LIV

El chileno Joaquín Niemann ha sido elegido 'Mejor Jugador' del año 2025 y el español Jon Rahm, 'Jugador Clave', en la gala del circuito LIV que entregó anoche los galardones de la temporada y en la que fue premiado el también español David Puig como 'Jugador Revelación'.

Los 22 premios se los repartieron entre 13 jugadores y 12 equipos de la Liga LIV, en una ceremonia transmitida por FS1. Niemann, Rahm y Puig fueron elegidos en sus respectivos apartados por los votos de los jugadores que participan en esta competición por equipos.

Niemann fue el jugador que más torneos ganó en 2025 (Ciudad de México, Adelaida, Singapur, Virginia y Reino Unido) y Rahm fue el campeón individual de la temporada, al ser el más consistente a lo largo de los trece torneos de la temporada, pese a no adjudicarse ninguno, lo que le permitió sumar 226,16 puntos.

David Puig, en Dubai / DPWT

Mientras que David Puig logró dos cuartos puestos y concluyó la temporada entre los diez primeros del ránking.

Además, de los premios votados por los jugadores, hubo premios votados por aficionados, otros por un comité de expertos y por la propia Liga.

Premios votados por los jugadores Jugador Más Valioso (MVP): Joaquín Niemann (CHI, Torque GC) Revelación del Año: David Puig ( ESP/Fireballs GC) Jugador clave del año: Jon Rahm (ESP/ Legion XIII) Regreso del Año: Bubba Watson (USA/ RangeGoats GC) Caddie del año: Adam Hayes (caddie de Jon Rahm, Legion XIII)