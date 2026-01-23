Golf
Jon Rahm y David Puig, premiados por el circuito LIV
El de Barrika fue nombrado 'Jugador Clave' del año 2025, mientras que el catalán obtuvo el reconocimiento a 'Jugador Revelación'
EFE
El chileno Joaquín Niemann ha sido elegido 'Mejor Jugador' del año 2025 y el español Jon Rahm, 'Jugador Clave', en la gala del circuito LIV que entregó anoche los galardones de la temporada y en la que fue premiado el también español David Puig como 'Jugador Revelación'.
Los 22 premios se los repartieron entre 13 jugadores y 12 equipos de la Liga LIV, en una ceremonia transmitida por FS1. Niemann, Rahm y Puig fueron elegidos en sus respectivos apartados por los votos de los jugadores que participan en esta competición por equipos.
Niemann fue el jugador que más torneos ganó en 2025 (Ciudad de México, Adelaida, Singapur, Virginia y Reino Unido) y Rahm fue el campeón individual de la temporada, al ser el más consistente a lo largo de los trece torneos de la temporada, pese a no adjudicarse ninguno, lo que le permitió sumar 226,16 puntos.
Mientras que David Puig logró dos cuartos puestos y concluyó la temporada entre los diez primeros del ránking.
Además, de los premios votados por los jugadores, hubo premios votados por aficionados, otros por un comité de expertos y por la propia Liga.
Premios votados por los jugadores
Jugador Más Valioso (MVP): Joaquín Niemann (CHI, Torque GC)
Revelación del Año: David Puig ( ESP/Fireballs GC)
Jugador clave del año: Jon Rahm (ESP/ Legion XIII)
Regreso del Año: Bubba Watson (USA/ RangeGoats GC)
Caddie del año: Adam Hayes (caddie de Jon Rahm, Legion XIII)
Premios votados por los aficionados:
El mejor momento del año de un influente de golf: Bob Does Sports
Premios votados por el Comité:
Golpe del año: Phil Mickelson (USA/HyFlyers GC)
Drive del Año: Bryson DeChambeau (USA/ Crushers GC, en el torneo de Ciudad de México)
Putt del año: Marc Leishman (AUS/ Ripper GC, putt de 25,60 metros en Miami)
Approach del Año: Richard Bland (GBR, Cleeks Golf Club, en Ciudad de México)
Golpe desde el búnker del año: Graeme McDowell (GBR, Smash GC, en Hong Kong)
Victoria del año: Bryson DeChambeau (USA/Crushers GC, en Corea del Sur)
Momento del año: Patrick Reed (USA, 4Aces GC, en Adelaida)
Artista del Escape (Gran salvada de la temporada): Dustin Johnson (USA/ 4Aces en Singapur)
El jugador (Gran riesgo, gran recompensa): Cameron Smith (AUS/Ripper GC, en Reino Unido)
Mejor victoria del equipo: Torque GC (−64, Indianápolis)
Celebración del año: Southern Guards (Chicago)
Concierto del año: Dom Dolla (Adelaida)
Torneo del año: Adelaida
A todo gas: Sebastián Muñoz (ESP/ Torque GC, en Indianápolis)
- Lesión Pedri: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- ¿Qué necesita el Barça para acabar en el Top-8 de la Champions?
- Gonzalo Bernardos, economista: 'En el futuro, las pensiones serán bastante menos generosas
- El peligroso discurso de Arbeloa
- El Dinamo de Zagreb va a por Dani Rodriguez
- Toni Freixa: 'Me declaro fan de Arbeloa... parece una tesis doctoral
- El exárbitro Xavier Estrada revela cuánto ganaba en Primera División y destapa la verdad detrás de los partidos
- Aparcar dos vehículos o guardar muebles: Qué se puede hacer y qué no en una plaza en propiedad en un garaje comunitario