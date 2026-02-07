Jon Rahm y David Puig, en modo ataque en Riyadh

El LIV Golf de Riyadh vivió este viernes la jornada del movimiento, y el vasco Jon Rahm se situó en modo ataque firmando una vuelta de 57 golpes (-5) en la noche de Riyadh, para situarse en la cuarta posición, con un total de -14, a dos impactos de los líderes, Elvis Smylie y Teper Uihlein, con -16.

El capitán de Legión XIII se mostró muy sólido en la tercera jornada de juego en Arabia Saudí, para situarse en ese cuarto puesto, acompañado de Abraham Ancer y el belga Thomas Detry, aunque a solo dos impactos de los lideres.

El barcelonés de los ‘Fireballs’, David Puig, estuvo durante toda la vuelta en las primeras posiciones, alcanzando incluso el liderato, aunque un mal hoyo final, donde firmaba un doble bogey en el hoyo uno, le llevaba a una vuelta de 67 golpes (-5), que le retrasó al séptimo puesto, con -13, acompañado de otros dos jugadores como Jason Kokrak y Thomas Pieters. Seguro que el jugador de La Garriga lo intentará en esta última jornada.

Sergio también aguanta

El castellonense Sergio García, que también asomó la cabeza en los primeros puestos, finalizó la jornada decimotercero tras una tarjeta de 70 golpes (-2), demasiado discreta para poder luchar por la victoria, que se decidirá este sábado en el recorrido de Riyadh, en la prueba inaugural de la temporada del LIV Golf.

David Puig vivió un doloroso doble bogey en el último hoyo que le alejó un tanto de la cabeza, aunque este sábado volverá al ataque / LIV

Los otros componentes españoles de los ‘Fireballs’, no están teniendo una actuación demasiado lucida. Josele Ballester ocupa el puesto 36, con un total de -6 mientras que el otro compañero del equipo, Luis Masaveu, se encuentra hundida en la clasificación, con -3, en el puesto 47.

Este sábado se conocerá al ganador de la primera prueba de la temporada, que por primera vez se disputa a un total de 72 hoyos, y en el que los 10 primeros clasificados computarán puntos para el Ranking mundial. Rahm y Puig seguro que entrarán en la lucha por la primera victoria del 2026.