Invitan a Kai Trump (18 años), nieta de Donald Trump, a empezar su carrera profesional en el golf pese a su bajo nivel

Ser nieta del presidente de los Estados Unidos tiene sus beneficios, como ha podido comprobar Kai Trump, de 18 años y jugadora de golf. La joven ha recibido una invitación para participar en el torneo Annika que se disputará en noviembre y que cuenta para el LGPA Tour profesional.

Con ello, Kai cumple uno de sus sueños al tener la oportunidad de demostrar su valía al lado de algunos grandes nombres del deporte en Norteamérica: "Mi sueño siempre ha sido competir contra las mejores jugadoras del mundo en el LPGA Tour", indicaba.

"Este evento será una experiencia increíble. Estoy deseando conocer y competir contra muchos de mis ídolos y mentoras del golf en mi debut", comentaba la joven deportista.

El problema es que la primogénita del hijo mayor de Trump ocupa el puesto número 461 del ranking nacional de jovenes talentos del golf, por lo que la elección es muy probable que no responda a criterios deportivos o meritorios y que el apellido haya tenido gran parte de culpa. En su última participación en un campeonato, Kai finalizó en la posición 24, la última posible, con un récord de 52 golpes sobre par en cuatro rondas.

De hecho, la misma organización ha reconocido que la presencia de la nieta del 'POTUS' responde a criterios puramente propagandísticos y lo toman como la gran oportunidad de marketing: "El amplio reconocimiento e influencia de Kai ayudan a acercar el golf a nuevas audiencias, especialmente a los jóvenes. Estamos encantados de verla dar este siguiente paso en su carrera", apuntaban desde el torneo.

"Las invitaciones especiales son una forma importante de dar a conocer nuevos talentos y atraer la atención hacia nuestros torneos y la LPGA" añadían sin ocultar sus intenciones.

Donde sí que goza de reconocimiento es en las redes sociales, con 2,5 millones de seguidores en Instagram. Allí se promociona como 'golfista', apelativo que incluye en el nombre del perfil, @kaitrumpgolfer, y publica sus golpes sobre el 'green', pero también viajes y escenas junto con su abuelo Donald.

También tiene un perfil en YouTube con 1,32 millones de seguidores. Allí publica contenido diverso, alguno también relacionado con el golf, como una partida que tuvo con el Presidente. También algunas actividades de gente con mucho dinero, como el regalo sorpresa a su mejor amiga por su cumpleaños, un todoterreno rosa Ford Bronco, cuyo precio no baja de los 66.000 euros, lleno de bebidas energéticas.