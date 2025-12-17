INFINITUM inicia la segunda fase del proyecto de renovación del Campo Hills

INFINITUM Golf, el resort residencial privado de alto standing situado en el corazón de la Costa Dorada, ha iniciado las obras en los primeros nueve hoyos del recorrido del Campo Hills, como segunda fase de su proyecto de renovación.

Tras un arduo trabajo en los últimos nueve hoyos, que recibió críticas muy favorables durante la reciente celebración de la fase final de clasificación del DP World Tour, la siguiente fase del proyecto en el campo de golf de INFINITUM, dirigido por Dave Sampson, de European Golf Design, supondrá varios cambios en los primeros nueve hoyos del campo. Las obras de mejoran incluyen:

Cambios destacados en los hoyos 1, 8 y 9.

El hoyo 1 será uno de los grandes protagonistas, con una transformación que modificará su curva actual de izquierda a derecha por una de derecha a izquierda. Este nuevo diseño abrirá más líneas de salida desde el tee y ofrecerá al jugador mayores opciones estratégicas. Junto al tee del hoyo 1, se habilitará una nueva zona de juego corto, con green de práctica y área de aproximación, que reemplazará al campo de prácticas y a la actual zona de juego alrededor del green.

El hoyo 18 del recorrido Hills en INFINITUM Golf / INFINITUM

El hoyo 9 también tendrá modificaciones importantes, con un nuevo tee que aumentará la distancia del recorrido y un green rediseñado que se desplazará ligeramente hacia la derecha respecto a su posición actual. Por otra parte, se trabajará en la pared de roca que enmarca el green del hoyo 8, para integrarla mejor en el paisaje natural del campo.

En línea con el compromiso del resort con la sostenibilidad, el césped actual de las calles de los últimos nueve hoyos se sustituirá por Bermuda 419, una variedad altamente resistente a la sequía que reduce de forma notable la demanda de agua durante todo el año. Alrededor de los bunkers se implantará césped Zoysia para disminuir el consumo de agua y productos químicos, siguiendo el modelo aplicado en la renovación del campo Lakes el año pasado y en los primeros nueve hoyos de Hills a principios de 2026.

Experiencia al máximo nivel

“Esta nueva fase en la renovación de Hills refuerza nuestro compromiso con una experiencia de golf de máximo nivel en INFINITUM. Queremos que Hills se sitúe al nivel de los mejores campos de Europa y refleje el estándar de excelencia que marca Lakes tras su reciente transformación"; afirma Joaquín Mora Bertran, Director General Adjunto de INFINITUM..

"Al perfeccionar los elementos estratégicos del diseño y apostar por soluciones sostenibles en todo el recorrido, damos forma a un campo que reta y emociona a los golfistas”, dijo Mora.

Las obras ya completadas en los últimos nueve hoyos han supuesto una mejora notable, con un nuevo hoyo 18 tipo isla enmarcado por la icónica cantera, que se consolida como gran emblema del recorrido. Entre las mejoras adicionales destacan un hoyo 10 más largo con un complejo de green rediseñado, un nuevo obstáculo de agua que añade emoción al 15 y el cambio de sentido de juego en los hoyos 15 y 16, que elevan tanto la estrategia como la experiencia global del jugador.