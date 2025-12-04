INFINITUM se incorpora al European Tour Destinations y refuerza su alianza con la organización

INFINITUM, el resort residencial de alto standing ubicado en el corazón de la Costa Dorada, considerado como uno de los principales de Europa con instalaciones de golf de alto nivel, también ha recibido ahora el prestigioso galardón de destino del European Tour.

Con esta incorporación al European Tour Destinations, consolida su posición dentro de una red global que conecta campos de golf de primer nivel en 21 países y tres continentes. Actualmente son tan sólo cuatro los resorts de lujo ubicados en España que forman parte de esta exclusiva red internacional a nivel mundial.

INFINITUM cuenta con 45 hoyos de campeonato y una trayectoria sólida junto al European Tour Group. Este noviembre volvió a ser escenario de la Fase Final de la Escuela de Clasificación del DP World Tour, por séptima vez, dentro de un acuerdo que se amplió tres años más.

Resort de golf prestigioso

“Estamos encantados de dar la bienvenida a INFINITUM a la familia de European Tour Destinations. Como sede de la Fase Final de la Escuela de Clasificación del DP World Tour en siete ocasiones, y con al menos dos ediciones más confirmadas, el resort reafirma su estrecha relación con la institución. Iniciamos con ilusión esta nueva etapa, promocionando la experiencia única del complejo entre nuestra red internacional”, asegura Ian Knox, director de European Tour Destinations

INFINITUM ofrece el mejor golf y cuenta con el apoyo del European Tour, al celebrar la Fase final de su Escuela / INFINITUM

La organización reúne a los resorts de golf más prestigiosos de Europa, Oriente Medio, Sudeste Asiático y el Océano Índico, cuyos campos figuran en los principales rankings internacionales. Esta unión garantiza a los golfistas una experiencia exclusiva, respaldada por una de las sociedades más influyentes del golf mundial.

“Formar parte de European Tour Destinations es un hito para nosotros. Reconoce la calidad de nuestros campos, nuestras instalaciones y el esfuerzo de todo el equipo. Queremos seguir recibiendo jugadores y visitantes de todo el mundo para consolidar a INFINITUM como uno de los destinos de golf más destacados de Europa”, afirma Joaquín Mora Bertran, Director General Adjunto de INFINITUM.

La incorporación a la red no solo avala la excelencia de las instalaciones de golf, también refuerza el prestigio internacional del resort. En palabras de Xavier Lozano, director de Desarrollo Inmobiliario en INFINITUM, “esta alianza confirma nuestro compromiso de crear un entorno residencial de primer nivel para actuales y futuros propietarios. Para quienes buscan adquirir una vivienda, supone una garantía de confianza y reconocimiento internacional. Es la prueba de que invierten en una comunidad vinculada a una de las organizaciones más prestigiosas del golf mundial”.