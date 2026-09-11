Igualdad en la Solheim Cup tras la jornada matinal de foursomes

La Solheim Cup arrancó este viernes en el recorrido de Bernardus Golf, al sur de Países Bajos, con los cuatro primeros duelos en la modalidad de foursomes (golpes alternos) y sin la presencia de las dos jugadoras españolas en el torneo que mide a Europa y Estados Unidos. Tras esos primeros cuatro duelos, empate a dos puntos, a la espera de lo que suceda esta tarde en los partidos de fourballs, ya con las españolas en juego, que se medirán a Nelly Korda y Lauren Coughlin.

Doce jugadores de ambos equipos se medirán durante tres jornadas, con el formato de juego de la Ryder Cup para dilucidar si EE.UU. mantiene su hegemonía o Europa la recupera, después de que se haya llevado la victoria en tres de las últimas cuatro ediciones (2019, 2021 y 2023).

Las estadounidenses, capitaneadas por Angela Stanford y con la número uno del mundo, Nelly Korda, como principal baza, dominan el palmarés, con once triunfos, frente a ocho de las europeas, dirigidas por la sueca Anna Nordqvist, El otro reto para el combinado americano es volver a ganar el trofeo en suelo europeo, algo que no hace desde 2015, en Alemania.

Europa quiere llevarse esta edición de la Solheim Cup con dos españolas en el equipo / SOLHEIM

Dos españolas en liza

En el equipo europeo, volverá a haber dos españolas puesto que a Ciganda, se añade la malagueña Julia López, una de las cuatro debutantes y también de las cuatro elegidas por Nordqvist. López, la 98 en el ránking, es la octava española en jugar la competición por equipos más prestigiosa y representa la punta de lanza de la nueva generación de jugadoras que están empezando a despuntar a nivel profesional y amateur.

Carlota Ciganda y Julia López juegan juntas esta tarde en los partidos de fourballs / SOLHEIM

En el caso de Ciganda, número 60 del mundo, fue una de las ocho clasificadas por ránking, aunque no llega en su mejor momento de juego, con solo un corte superado en sus últimas seis apariciones en el circuito americano.Sin embargo, la veteranía de la navarra, que a sus 36 años es la de más edad, y su experiencia en la Solheim, con siete participaciones previas, son su aval. "Es mi evento favorito y estoy deseando volver a vestir los colores europeos”, afirmó Ciganda en los días previos.

Las dos grandes puntales del equipo europeo son las inglesas Lottie Woad y Charley Hull, séptima y octava en la clasificación mundial, respectivamente.En el caso de Hull, de 30 años, será su octava participación, como Ciganda, después de que debutara con tan solo 17 años.

Cuatro debutantes en Europa

Woad, de 22 años y una de las cuatro debutantes en la escuadra europea, se ha consolidado como una de las grandes promesas del golf femenino.Por ránking, también se clasificaron la alemana Esther Henseleit, la francesa Céline Boutier, las suecas Maja Stark y Linn Grant y la danesa Nanna Koerstz.Completan el equipo las otras tres elecciones de la capitana: la inglesa Mimi Rhodes, y la francesa Natasia Nadaud, también debutantes, y la irlandesa Leona Maguire.

En Estados Unidos, Korda, de 28 años, es la principal referencia en su quinta participación, después de que el pasado mes de abril recuperara el número uno del mundo en detrimento de la tailandesa Jeeno Thitikul.Junto a la ganadora de dos de los cinco ‘majors’ de esta temporada, estarán Angel Yin, Jenifer Kupcho, Auston Kim, Allisen Corpuz, Yealimi Noh, Lauren Coughlin, Andrea Lee y Alison Lee.Las tres elecciones de la capitana han sido Rose Zhang, Lindy Duncan y Megan Khang, la otra jugadora que competirá por quinta vez.