Gran reacción de Jon Rahm en el Open de España con victoria apurada del inglés Marco Penge

El Open de España acabó finalmente en manos del inglés Marco Penge, que salía con cuatro golpes de ventaja antes de los últimos 18 hoyos, aunque la presión de tener que cerrar la victoria, le acabó llevando al play-off de desempate, donde sentenció con un birdie en el primer hoyo ante su compatriota, Daniel Brown.

Aunque la gran historia de la última jornada del Open de España fue el vasco Jon Rahm, que finalmente se sacó de encima la espina de su juego irregular durante toda la semana en Madrid, y con una vuelta de final de 65 golpes (-6), la mejor del día, hizo las delicias de los aficionados, que no dejaron de animarle.

Y si algo tiene el de Barrika es que no ceja de luchar y lo volvió a demostrar en el Club de Campo Villa de Madrid donde no quería irse sin brindar espectáculo a los miles de aficionados que le siguieron en su vuelta y que le agradecieron su esfuerzo en la jornada final.

Jon saluda a los aficionados después de cerrar su última vuelta en Madrid / SERGIO PÉREZ / EFE

Gran jornada final

Y el vasco cumplió con el objetivo. Una espectacular jornada que le llevó hasta el noveno puesto final, con 274 golpes (-10) metiendose en el Top 10 del torneo cuando empezaba muy retrasado, y se iba de Madrid con un gran sabor de boca.

“Empecé muy bien, no pude aprovechar el cuatro, pero este -6 es un resultado muy bueno. He jugado muy bien, con casi las mejores sensaciones del año. Es una pena que sea el final de la temporada pero me voy contento con este final”, dijo el de Barrika.

David Puig sigue con su idilio en el Open de España donde acabó en la novena plaza junto a Rahm y Ayora / SERGIO PÉREZ / EFE

Una actuación muy buena de Rahm, pero que no desmerece para nada ese noveno puesto también para dos jugadores españoles pujantes como el malagueño Ángel Ayora, y el barcelonés David Puig, que también completaron el torneo en esa buenísima novena plaza en un campo que lo puso muy complicado a todos los profesionales pero que hizo las delicias de los aficionados.

Penge sufrió pero ganó

Solo faltó el triunfo de un español, aunque el inglés Marco Penge, que dio todo un recitar el sábado, acabó mereciendo el triunfo. “Ha sido una victoria diferente a las dos anteriores que logré en el Tour porque venía de atrás, y esta vez tuve que defender ese liderato”, dijo el inglés que lograba plaza para el Masters del próximo año y el Open Championship.

Marco Penge tuvo que sufrir hasta el final, pero se llevó el título de Madrid / SERGIO PÉREZ / EFE

Penge, menos efectivo que el día anterior, vio como todos los perseguidores se le tiraban encima, y llegó apurado al hoyo 18 donde su compatriota Daniel Brown tuvo la opción incluso de ganarle, aunque finalmente se fueron al play-off.

En la repetición del 18 en el primer hoyo del desempate, Penge lanzaba un misil que se pasaba del green en el par cuatro, aunque lograba controlar el chip desde el rough y anotarse el birdie para ganar su tercer título y casi asegurarse una de las tarjetas del PGA Tour de cara a la próxima temporada al acabar entre los 10 mejores de la ‘Race to Dubai’.