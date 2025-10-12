Golf
Gran reacción de Jon Rahm en el Open de España con victoria apurada del inglés Marco Penge
El vasco firmó la mejor vuelta del domingo (-6) para acabar en la novena plaza acompañado de otros dos españoles, Angel Ayora, y el barcelonés David Puig, los tres con -10
El Open de España acabó finalmente en manos del inglés Marco Penge, que salía con cuatro golpes de ventaja antes de los últimos 18 hoyos, aunque la presión de tener que cerrar la victoria, le acabó llevando al play-off de desempate, donde sentenció con un birdie en el primer hoyo ante su compatriota, Daniel Brown.
Aunque la gran historia de la última jornada del Open de España fue el vasco Jon Rahm, que finalmente se sacó de encima la espina de su juego irregular durante toda la semana en Madrid, y con una vuelta de final de 65 golpes (-6), la mejor del día, hizo las delicias de los aficionados, que no dejaron de animarle.
Y si algo tiene el de Barrika es que no ceja de luchar y lo volvió a demostrar en el Club de Campo Villa de Madrid donde no quería irse sin brindar espectáculo a los miles de aficionados que le siguieron en su vuelta y que le agradecieron su esfuerzo en la jornada final.
Gran jornada final
Y el vasco cumplió con el objetivo. Una espectacular jornada que le llevó hasta el noveno puesto final, con 274 golpes (-10) metiendose en el Top 10 del torneo cuando empezaba muy retrasado, y se iba de Madrid con un gran sabor de boca.
“Empecé muy bien, no pude aprovechar el cuatro, pero este -6 es un resultado muy bueno. He jugado muy bien, con casi las mejores sensaciones del año. Es una pena que sea el final de la temporada pero me voy contento con este final”, dijo el de Barrika.
Una actuación muy buena de Rahm, pero que no desmerece para nada ese noveno puesto también para dos jugadores españoles pujantes como el malagueño Ángel Ayora, y el barcelonés David Puig, que también completaron el torneo en esa buenísima novena plaza en un campo que lo puso muy complicado a todos los profesionales pero que hizo las delicias de los aficionados.
Penge sufrió pero ganó
Solo faltó el triunfo de un español, aunque el inglés Marco Penge, que dio todo un recitar el sábado, acabó mereciendo el triunfo. “Ha sido una victoria diferente a las dos anteriores que logré en el Tour porque venía de atrás, y esta vez tuve que defender ese liderato”, dijo el inglés que lograba plaza para el Masters del próximo año y el Open Championship.
Penge, menos efectivo que el día anterior, vio como todos los perseguidores se le tiraban encima, y llegó apurado al hoyo 18 donde su compatriota Daniel Brown tuvo la opción incluso de ganarle, aunque finalmente se fueron al play-off.
En la repetición del 18 en el primer hoyo del desempate, Penge lanzaba un misil que se pasaba del green en el par cuatro, aunque lograba controlar el chip desde el rough y anotarse el birdie para ganar su tercer título y casi asegurarse una de las tarjetas del PGA Tour de cara a la próxima temporada al acabar entre los 10 mejores de la ‘Race to Dubai’.
- Matías Fernández-Pardo, el jugador que ha rechazado cuatro veces a la selección española
- El dardo de Marc Guiu a Hansi Flick
- El futuro de Lewandowski se aleja del Barça
- Julia Cañas, doctora en neuroftalmología, tajante sobre las gafas amarillas de Marcos Llorente: 'No sirven para nada
- Resultados del Mr Olympia 2025: Classic Physique, Open, 212, Men's Physique y ganadores de todas las categorías
- Me llamó Guardiola, pensaba que era una broma y le dije que estaba ocupado
- Unai Simón, sobre el homenaje a Palestina en San Mamés: 'Me dio mucha pena que no se viera en televisión
- España - Georgia, en directo: última hora, polémicas y reacciones en vivo