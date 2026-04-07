El golpe imposible de DeChambeau en Augusta que revive la genialidad de Jon Rahm

Todos los aficionados al golf recuerdan todavía aquella imagen de noviembre de 2020 en Augusta. Jon Rahm, entonces en pleno entrenamiento previo al Masters, dejó para la historia uno de esos golpes que parecen imposibles: lanzó la bola hacia el agua en el hoyo 16, logró que botara sobre la superficie y la vio terminar dentro del agujero en un espectacular hole in one que dio la vuelta al mundo.

Este lunes, Bryson DeChambeau devolvió esa misma secuencia al primer plano. El estadounidense probó fortuna en el mismo escenario y repitió prácticamente la maniobra: la bola superó el agua tras varios botes y acabó muy cerca del green, no demasiado lejos de la bandera. No terminó dentro del hoyo, como sí ocurrió con Rahm, pero la ejecución volvió a dejar una imagen tan brillante como llamativa.

La reacción no se hizo esperar. Sus compañeros de entrenamiento esbozaron una sonrisa al instante y el público celebró el intento con entusiasmo. Augusta, siempre asociada a la tradición y al respeto por cada golpe, también tiene espacio para este tipo de genialidades que mezclan talento, imaginación y un punto evidente de atrevimiento.

Eso sí, nadie espera ver este recurso en plena competición a partir del jueves. Se trata de un golpe tan espectacular como poco controlable. De hecho, tras su histórico acierto de 2020, el propio Rahm no volvió a intentarlo en torneo. La explicación la dio entonces Thomas Levet, exgolfista profesional, al recordar que es una acción casi imposible de calcular: el margen de error es enorme y cualquier pequeña variación en el agua puede arruinar el golpe.

No es la primera vez que el hoyo 16 de Augusta regala una escena así. Antes de Rahm y DeChambeau, también Vijay Singh y Martin Kaymer habían logrado ejecutar golpes similares en 2009 y 2012. Por eso ese rincón del recorrido se ha convertido casi en territorio sagrado para este tipo de exhibiciones.

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No suele servir para competir, pero sí para alimentar la leyenda. Y Augusta, una vez más, volvió a regalar una de esas imágenes que se quedan grabadas en la memoria del golf.