El golfista Txema Olazábal (59 años) descarta a Sergio García para capitanear a Europa en la Ryder Cup de 2031: "Es muy difícil en la situación actual"·

El exgolfista español Txema Olazábal afirmó este miércoles que ve “difícil” que su compatriota Sergio García pueda capitanear el equipo europeo que disputará la Ryder Cup en 2031 en Girona, al subrayar que su pertenencia al LIV, el circuito financiado por Arabia Saudí, “no facilita las cosas”.

El bicampeón del Masters de Augusta hizo esta reflexión en un coloquio organizado en Boadilla del Monte (Madrid) junto al italiano Edoardo Molinari, que al igual que el exjugador vasco, fue vicecapitán del combinado europeo en la Ryder celebrada en Nueva York en septiembre pasado, en la que Europa venció a Estados Unidos.

Ante la posibilidad de que Sergio García pudiera asumir la capitanía en el campo de Camiral (Girona), Olazábal fue escéptico debido a que el jugador castellonense, de 45 años, sigue ligado al LIV y la temporada que viene no tendrá la condición de miembro del DP World Tour, el circuito europeo que también tiene entre sus competencias dirigir el diseño del equipo que juega la Ryder.

Olazábal cree que Sergio sería un buen capitán pero la normativa actual se lo impide al jugar en el LIV Golf / dpwt

"Quedan unos años"

“No facilita las cosas. En estos momentos, no sabemos cuál será la situación en 2031. Quedan unos cuantos años, pero ahora, en este momento, no facilita las cosas”, reconoció en la charla organizada por la Real Federación Madrileña de Golf ante el trofeo de la Ryder.

Olazábal acudió a una charla en la Federación de Golf de Madrid donde dio su opinión sobre la situación de Sergio y la Ryder / FGM

Para el de Hondarribia, García “sería un capitán ideal jugándose en España” la Ryder, pero insistió en que “el hecho de que esté en el LIV y que ahora haya dejado de ser otra vez miembro del circuito europeo no facilita las cosas". “No cabe duda de que si no cambian las cosas, lo va a tener difícil”, incidió.

El campeón del Masters de 1994 y 1999 recordó el caso del sueco Henrik Stenson, a quien se le revocó la capitanía de la Ryder de 2023 en Roma al fichar por el LIV.

Rahm abrió el debate

El debate de la capitanía de García en 2031 lo lanzó en julio el golfista español Jon Rahm, también del LIV, quien consideró que sería una elección ideal, si bien el castellonense, quien tiene el récord de puntos en la Ryder Cup, señaló hace unas semanas que no piensa por ahora en dirigir al equipo europeo porque aún quiere participar como jugador en la competición bienal.

Ambos jugadores compartieron éxitos en la Ryder, aunque ahora el castellonense se aleja al jugar en el LIV Golf / DPWT

Olazábal descartó volver a ser capitán del equipo europeo, después de que lo fuera en 2012 en el torneo que se disputó en Medinah (Estados Unidos), donde ganó Europa.

“Lo hice en su día. Quedé satisfecho, contento. La experiencia fue dura al principio de la semana, pero al final fue maravillosa y me quedo con eso”, justificó el vasco, quien consideró que todo apunta a que el británico Luke Donald vuelva a ser el capitán en Irlanda, por tercera edición consecutiva después de ganar en Roma y Nueva York, porque "no hay muchas más opciones".