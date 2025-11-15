El golfista Justin Thomas, operado en la espalda por una hernia discal

El golfista estadounidense Justin Thomas, número ocho del mundo, ha sido operado de la espalda debido a una hernia de disco, lo que le impedirá disputar los primeros torneos de la próxima temporada.

Thomas, de 32 años y ganador del Campeonato de la PGA en 2017 y 2022, pasó por el quirófano en un hospital de Nueva York debido a las molestias que arrastraba en la cadera desde hacía varios meses y que le obligó a estar de baja en las últimas semanas ante el empeoramiento de los síntomas, según ha explicado en sus redes sociales.

Una resonancia magnética reveló el diagnóstico del problema de disco que requería tratamiento y someterse a una microdiscectomía, de la que ya ha sido dado de alta.

Ahora toca recuperación

"Las próximas semanas las dedicaré a descansar antes de comenzar la rehabilitación. Cuento con un gran equipo que me respalda y en el que confío plenamente para recuperarme por completo", agradeció el jugador de Kentucky, quien ha participado cuatro veces con el equipo de Estados Unidos en la Copa Ryder.

Respecto a cuándo podría volver a la competición, Thomas se mostró cauto: No tengo ninguna fecha fija para mi regreso, ni para ningún torneo. Si bien me perderé algunos eventos a principios de 2026, quiero ser prudente y paciente para que mi disco sane por completo y no vuelva a tener problemas. Tengo la gran suerte de que el golf nos permite jugar a un alto nivel durante mucho tiempo, y eso es lo que planeo hacer para poder jugar sin lesiones en el futuro".