El golf catalán celebra con ilusión la llegada de la Ryder Cup 2031 a Camiral Golf

La 'Nit del Golf' 2025 vivió una jornada muy especial con la alegría y la ilusión de todo el golf, unido al apoyo político y el tejido empresarial catalán, de poder celebrar la llegada de la Ryder Cup 2031 en Camiral Golf (Girona). Una noche de satisfacción conjunta por el trabajo realizado en los 12 últimos años, que finalmente ha conseguido que el tercer evento deportivo mundial en cuanto a audiencia, aterrize en el resort de Caldas de Malavella en 2031.

“Un momento especial, único y que nos obliga a trabajar para que se convierta en un acontecimiento que cambie la historia del golf en Catalunya y España”, dijo un feliz presidente de la FCGolf, Ramon Nogué que agradeció el esfuerzo de todos para que la Ryder sea una realidad.

Un trabajo conjunto de la FCGolf, junto con el apoyo incondicional de la RFEG, el tejido empresarial catalán a través de Foment, el deporte catalán liderado por a UFEC, los clubs de Catalunya y especialmente el propietario de Camiral, el irlandés Denis O’Brien, pudieron celebrar que el resort gerundense será el epicentro del golf mundial en el torneo que mide a Estados Unidos y Europa cada dos años.

La mejor Ryder de la Historia

Para la cita en Camiral todavía restan seis años, aunque el trabajo de promoción del golf debe empezar ya, y especialmente entre los más jóvenes. “Queremos que el golf se convierta en un deporte popular como lo es el fútbol”, dijo el propietario de Camiral, Denis O’Brien, que recibió la Medalla de Oro de la FCGolf como uno de los artífices de traer la Ryder a Catalunya.

Sánchez Llibre, presidente de Foment, junto a Denir O'Brien, propietario de Camiral, y Emili Cuatrecasas, impulsor de la Ryder desde Empordà Golf / JORGE ANDREU

“Queremos hacer la mejor Ryder de la historia y nuestra ilusión es que cada día puedan seguirla en directo de 90.000 a 100.000 espectadores, así que hemos de pensar en grande y que las autoridades también lo entiendan así”, dijo O’Brien, lanzando el reto de preparar un evento que rompa barreras anteriores como lo fue en su momento los Juegos de Barcelona’92.

El empresario irlandés quiso agradecer el esfuerzo realizado por los otros dos premiados con la Medalla de Oro de la FCGolf, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, y el propietario de Empordà Golf, Emili Cuatrecasas.

Esfuerzo de entidades públicas y privadas

O’Brien citó el esfuerzo del CSD, con la presencia del Director General de Deportes, Fernando Molinero, y al Conseller d’Esports, Berni Álvarez y también quiso agradecer el apoyo del presidente honorario de la RFEG, Gonzaga Escauriaza, el actual presidente, Juan Guerrero-Burgos, además del apoyo de la Fundación de CaixaBank, y también tuvo palabras de afecto para Ángel Gallardo, representante del European Tour e impulsor de la Ryder desde el primer día.

El propietario de Camiral Golf, Denis O'Brien, agradeció el esfuerzo de todas las instituciones para que su resort acoja la Ryder en 2031 / JORGE ANDREU

El presidente de la UFEC, Gerard Esteva, se congratuló que “el golf vive un momento extraordinario, con una federación modélica y el presidente de la RFEG, Juan Guerrero-Burgos felicitó al presidente Ramon Nogué, por su “tenacidad y constancia” a la hora de abordar el proyecto.

El Director General de Deportes del CSD, Fernando Molinero, se acordó del trabajo y el apoyo de los clubes y reconoció que “ha sido clave la implicación del Conseller d’Esports, y el trabajo de las instituciones públicas y privadas”.

Finalmente, el Conseller Berni Álvarez, aseguró que “queremos hacer la mejor Ryder y que tenga un legado especial, y no solo en las fechas de competición”, para agradecer de nuevo a todas las personas que han contribuido a que el torneo llegue a Girona, especialmente al propietario de Camiral, Denis O’Brien.

El Conseller Berni Álvarez apuesta por poder organizar la "mejor Ryder de la historia" y que deje un legado al golf y a Catalunya / JORGE ANDREU

Reconocimiento a los golfistas catalanes

Tras la entrega de las medallas, se hizo posteriormente el reconocimiento a los golfistas catalanes que han logrado títulos a lo largo del 2025, como los campeones de Catalunya Individuales, Alexandra Vidal y Pablo García Terol, los éxitos universitarios en Estados Unidos, con Daniela Campillo, Anna Cañadó, Daniel Solavera, Ivan Ponsdomènech, y Luis Palomo, y ganadoras de importantes competiciones de la RFEG como Nagore Martínez y Adriana García-Terol, sin olvidar acampeones como Alejandro de Castro, o Ignacio de Pineda con el equipo español en el Europeo Mid-Amateur.

El 2025 ha sido un año productivo para el golf catalán en la competición amateur y profesional / JORGE ANDREU

También se reconoció a los profesionales catalanes como Quim, Vidal, ganador en el Delhi Challenge, Emilio Cuartero, en el Campeonato del PGA España, y David Puig, reciente ganador en Australian PGA Championship.