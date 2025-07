Gareth Bale: "Nunca seré golfista profesional"

Gareth Bale ha tenido siempre una relación muy cercana con el golf. El exjugador del Real Madrid llegó incluso a lucir una pancarta en 2019 con la frase 'Gales, golf, Madrid. En ese orden', mientras estaba convocado con su selección. Una vez alejado del foco, su pasión por el golf ha ido en aumento.

El exjugador del Real Madrid ha ido evolucionando como golfista desde su retirada del fútbol profesional en el año 2023, pero tiene claro que nunca dará ese paso de más. “Cuando juegas al golf y ves jugar a los golfistas profesionales, comparado incluso con tus mejores días, no se parece en nada", dijo en unas declaraciones a la 'BBC'.

Se especuló mucho en los últimos meses con la posibilidad de que Bale se convirtiera en golfista profesional, pero él insiste en que es algo que nunca sucederá. "Intento jugar dos veces por semana si puedo. Si consigo otra sesión de entrenamiento siempre es una ventaja", valoró.

"No tiene nada que ver con jugar solo con tus amigos, ellos lo hacen bajo una presión altísima, en condiciones de torneo, con un clima duro. Así que yo no seré nunca golfista profesional. Pero me encanta el juego. Me encanta verlo y hacerlo crecer”, aseguró Gareth Bale antes del AIG Women’s Open que se celebra esta semana en Royal Porthcawl.