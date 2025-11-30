La francesa Nadaud se lleva con autoridad el Andalucía Open de España Femenino

La francesa Nastasia Nadaud arrasó una última vuelta de 66 (-6) y se alzó con la victoria con un total de 272 golpes (-16) en el Andalucía Costa del Sol Open de España, el último torneo de la temporada disputado en el Real Guadalhorce Golf Club, con una cómoda renta de cuatro golpes.

La mejor española en la clasificación fue la amateur Andrea Revuelta, que finalizaba decimoquinta, con 280 golpes (-8), superando por un impacto a las dos españolas más laureadas, Carlota Ciganda y Azahara Muñoz, que se tuvieron que conformar con el Top 20 (-7) cuando venían en busca de su tercer Open de España.

La francesa de 21 años comenzó el día en tercer lugar, a cinco golpes de la líder Trichat Cheenglab, y logró birdies al comienzo de su ronda en el Real Guadalhorce Club de Golf. Nadaud hizo birdies en el primer y tercer hoyo, antes de un eagle en el cuarto y otro birdie en el quinto, encaminándose a la cima de la clasificación.

La joven francesa lograba su primera victoria en el LET en Guadalhorce para acabar en la nova posición del ranking 2025 / LET

Nadie pudo con Nadaud

Tras los primeros nueve hoyos, la francesa encadenó tres birdies consecutivos en los hoyos 10, 11 y 12, antes de perder un golpe en los hoyos 13 y 16. Sin embargo, Nadaud llegó al hoyo 18 con cuatro golpes de ventaja y logró el par para sellar su primer título del LET con un resultado de 16 bajo par.

Shannon Tan fue la mejor de la temporada en el LET Tour tras el torneo final en Guadalhorce / LET

La australiana Kirsten Rudgeley terminó la semana en segundo lugar en solitario tras una ronda final de 69 (-3) en Málaga. La jugadora de 24 años embocó un birdie en el primero y añadió otro en el cuarto, antes de conseguir birdies consecutivos en el sexto y el séptimo.

Cuatro jugadoras terminaron empatadas en el séptimo puesto: la francesa Camille Chevalier, la italiana Alessandra Fanali, la inglesa Mimi Rhodes y la tailandesa Trichat Cheenglab. En la Orden de Mérito del LET, la singapurense Shannon Tan terminó el año como número uno con 183,01 puntos de ventaja sobre la inglesa Rhodes, mientras que Nadaud ascendió del noveno al tercer puesto del ranking.