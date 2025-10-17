Fontanals Golf Club acoge la segunda etapa de la Q-School europea: la gran puerta hacia el DP World Tour

En la recta final hacia el gran sueño de jugar en la élite del golf europeo, Fontanals Golf Club será escenario de la Segunda Etapa (Second Stage) de la Q-School del DP World Tour 2025 del 30 de Octubre al 2 de Noviembre. Con ello, el club se consolida como sede clave del circuito de clasificación más exigente del continente.

La Q-School del DP World Tour es la vía oficial que permite que profesionales (y amateurs destacados) consigan su tarjeta para competir en la llamada “gira europea”. Esta clasificación se divide en tres fases (First Stage, Second Stage y Final Stage) y en total los participantes pueden llegar a afrontar 252 hoyos de juego en condiciones de máxima presión antes de determinar los ganadores de las codiciadas “tarjetas” para el tour.

En la segunda fase, que se juega a 72 hoyos, los jugadores disputan torneos distribuidos en diversas sedes europeas. Fontanals Golf Club acoge por tercera vez consecutiva la Q-School, lo que subraya el prestigio, calidad, exigencia y las capacidades organizativas del campo y del club.

Los clasificados de esa etapa avanzarán al evento decisivo, la Final Stage, que se celebrará del 7 al 12 de noviembre de 2025 en Infinitum Golf (Tarragona). Allí, 156 jugadores competirán en seis rondas, primero en los campos Lakes e Hills y luego, tras un corte, en las rondas finales. Debido al alto nivel de exigencia, solo los mejores 20 (más empates) obtendrán la tarjeta para jugar en la gira principal la temporada siguiente.

Para Fontanals Golf Club, ser sede de esta segunda etapa implica una vitrina internacional: todos los ojos del golf profesional y medios especializados estarán atentos al desarrollo del torneo, al rendimiento de los aspirantes y al entorno que ofrece el club. La organización local ha preparado infraestructura, prestaciones de apoyo, alojamiento y servicios complementarios que garanticen un evento a la altura global.

Además, esta temporada la Q-School se encuentra entre las pruebas más competitivas. Muchos participantes verán esta cita como una oportunidad crucial: quienes no logren las 20 plazas principales que otorgan acceso al DP World Tour, pero superen el corte, accederán a exenciones prioritarias en el HotelPlanner Tour.

El club invita a aficionados, instituciones locales, patrocinadores y medios de comunicación a seguir de cerca esta competición que conecta la región con la élite del golf europeo. Será un acontecimiento que potenciará la visibilidad de la zona y permitirá mostrar la excelencia de Fontanals Golf Club como referente deportivo.