La Federación de Golf concede al extremeño Jorge Campillo su Medalla de Oro

La Real Federación Española de Golf (RFEG) ha otorgado su Medalla de Oro al jugador extremeño Jorge Campillo en reconocimiento a su trayectoria deportiva, en la que, entre otros méritos, ha logrado tres torneos del DP World Tour, el circuito europeo, y representó a España en los Juegos de Tokio 2020.

La concesión de la medalla a Campillo, de 39 años y natural Cáceres, responde a su "brillante" carrera como golfista, en la que llegó a ser número dos del ránking mundial amateur en 2008 antes de dar el salto al profesionalismo en 2010, informa la RFEG en un comunicado este jueves.

Campillo, 153 en el ránking mundial, atesora en su palmarés tres triunfos del circuito europeo -Trofeo Hassan II 2019, Qatar Masters 2020 y Abierto de Kenya 2023), donde ha disputado 406 torneos, y obtuvo en 2024 la tarjeta del PGA Tour, el circuito estadounidense, algo que apenas han conseguido una decena de jugadores españoles.

La RFEG también ha concedido su Medalla de Oro a las integrantes del conjunto español que conquistó el pasado Campeonato de Europa absoluto femenino por equipos celebrado en Francia el pasado mes de julio.

El equipo lo conformaron Paula Martín, Andrea Revuelta, Rocío Tejedo y Paula de Francisco, con Covadonga Basagoiti como capitana.

También se ha otorgado la Medalla de Oro al Mérito en Golf, a título póstumo, a Ernesto Fernández de Gamboa, fallecido el pasado mes de septiembre, por haber sido un impulsor del golf masculino amateur desde la RFEG.