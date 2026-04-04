La española Andrea Revuelta, segunda en el Augusta National Women's Amateur

La española Andrea Revuelta terminó segunda en el Augusta National Women's Amateur después de la jornada definitiva, disputada en el recorrido del legendario Augusta National, en la que firmó una tarjeta de 68 golpes (4 bajo par).

Ocupó en solitario la segunda posición (206 golpes entre las tres jornadas), por encima de la surcoreana Soomin Oh (65-74-68, 207 en total), y se quedó a cuatro golpes de la colombiana María José Marín (65-69-68, 202 en total), la ganadora del torneo.

Revuelta había alcanzado la tercera jornada de juego empatada en la cuarta posición (138 golpes, 66 el primer día y 72 el segundo) con la estadounidense Avery Weed (68 golpes el primer día y 70 el segundo), a cinco golpes de la estadounidense Asterisk Talley, entonces líder (133, 11 bajo par en total antes de la última jornada).

Gran recuperación de Revuelta

La española, que pretendía seguir los pasos de su compatriota Carla Bernat, campeona en 2025, empezó el día con un 'bogey', aunque lo recuperó de inmediato con un 'birdie' en el siguiente hoyo. Revuelta fue de menos a más y dejó grandes golpes, como el 'approach' al hoyo 7 y un primer golpe excelente en el 12 que a punto estuvo de convertirse en un hoyo en uno.

La colombiana Maria José Marín se llevó el título amateur en el Masters / MASTERS

Además, se aprovechó del error de Talley en ese mismo hoyo 12 (cuádruple 'bogey') para colocarse empatada en la segunda posición, de donde ya no se bajó durante el resto del día gracias a un tramo final sin fallo. Cerró la jornada con seis 'birdies' y solo dos 'bogeys'.

Por su parte, Paula Martín, la otra española capaz de pasar el corte después de las dos primeras jornadas (140 golpes en total, empatada en la decimocuarta posición antes del día definitivo), terminó el torneo en la novena plaza, con 209 golpes. Tuvo un excelente rendimiento en el Augusta National, con una tarjeta de tres bajo par (69).

Cuatro españolas en el torneo

Las otras dos españolas participantes en este torneo, Cayetana Fernández (147) y Rocío Tejedo (152), se quedaron fuera de la ronda final. En el Augusta National Women's Amateur participaron 72 de las mejores amateurs del mundo, con 48 de las 50 primeras del ránking mundial de no profesionales y con la presencia de cuatro españolas

Las dos primeras rondas (jueves y viernes) se disputaron en el recorrido del Champions Retreat Golf Club. Las 30 mejores jugadoras y empatadas tras esos 36 hoyos avanzaron a la ronda final, el sábado en el Augusta National, sede del Masters masculino la semana que viene.

Esa treintena de golfistas disputaron asimismo una ronda de prácticas en el propio Augusta National el día anterior al inicio de la ronda final.