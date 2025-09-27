¿Cuánto dinero cuesta una entrada para ver la Ryder Cup 2025?

La esperada Ryder Cup ya ha dado su esperado pistoletazo de salida. Con el esperado enfrentamiento bienal entre Europa y Estados Unidos en marcha desde el viernes 26 de septiembre, algunos aficionados ya comienzan a pensar en la adquisición de entradas de cara a la próxima edición.

La Ryder Cup es uno de los acontecimientos más esperados del mundo del golf, y esta expectación repercute directamente en el precio de adquisición. Los aficionados que quieran vivir la competición en primera persona deben preparar los bolsillos.

Tomando como referencia los precios de la presente edición, celebrada en el icónico recinto de Bethpage, las entradas para la Ryder Cup no serán para todos los bolsillos. Ni siquiera acudir a los días de prácticas sale económico, no hablemos ya de las jornadas de competición.

El acceso a los días de competición oscilará los 250 dólares, precio que se triplicará de cara al viernes, sábado y domingo. Dicho de otro modo, todo aquel aficionado que quiera vivir en sus carnes la experiencia de la Ryder Cup deberá de estar preparado para desembolsar un mínimo de 750 dólares.

Estos elevados precios, sin embargo, no son ni mucho menos disuasorios, lo que propicia que los aficionados deban registrarse en la web de la competición y esperar para saber si son uno de los elegidos para poder adquirir la entrada. Tal como informa el propio PGA, "la demanda supera con creces la oferta que pueda haber".