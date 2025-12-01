David Puig: “Esta victoria me confirma que con mi juego puedo ganar torneos”

David Puig sigue viviendo en una nube, camino de Melbourne, después de ganar su primer torneo del DP World Tour, el Australian PGA Championship, demostrando que tiene el juego necesario para ganar entre los mejores, aunque esté centrado en el LIV Golf donde jugará de nuevo en 2026.

“Para mi, era importante este domingo porque me demostré que de verdad puedo lograrlo, y que con mi juego me permite ganar torneos”, dijo el jugador en declaraciones a Ten Golf. Su plan de juego en la jornada final, no le llevó demasiado tiempo a prepararlo a pesar de la mucha competencia con otros jugadores. “Jugando con un poco de cabeza, y siguiendo ser agresivo, me llevó a lo más alto”, reconoció.

Tras conseguir la histórica victoria, David levantó los brazos en alto, aunque no desbordó alegría, cosa que reconoce, no va con él. “En el campo, me cuesta sonreír más, lo hago más fuera, aunque ayer la demostré un poco más porque fue un momento inolvidable, y espero que se siga repitiendo…”, dijo Puig.

El golfista barcelonés ya tiene su primera gran victoria en el DP World Tour aunque quiere lograr mayores citas / DPWT

Mensajes de felicitación

Le hizo mucha ilusión los mensajes recibidos tras la victoria, los primeros de su familia y de algunos deportistas a los que admira. “La familia siempre está en las buenas y en las no tan buenas”, dijo. “Berta lo pudo vivir conmigo, aunque mis padres y sus padres, siempre me siguen muy de cerca, y esos mensajes, te hacen especial ilusión. También me enviaron felicitaciones Sergio, Jon Rahm, Carlitos Alcaraz, Pau Gasol...son personas a las que intentas parecerte a ellas y recibir sus mensajes hacen especial ilusión”, comentó Puig.

Ahora se centra en el Open de Australia. “Ojalá pueda hacer un torneo parecido, Al final es otro torneo súper importante. Cualquier torneo en el que estoy inscrito, salgo a ganar y esta es una nueva semana y todos salimos con el mismo resultado. Hay que jugar bien para estar arriba y en un campo estratosférico. Con la vista en los ‘Majors’ y ver si nos podemos clasificar”.

El jugador de La Garriga también se ha marcado ganar en el LIV Golf, donde todavía no ha conseguido una victoria individual, y con el nuevo formato de cuatro jornadas de juego, cree que tendrá más oportunidades. “Es un cambio muy positivo y hace que los torneos sean más justos para el ganador”, explicaba.

“Hasta ahora, si tenías una mala vuelta el primer día, ibas a la desesperada, y jugar un día más, ojalá sea el cambio y aliciente que me vaya bien a mi….Aunque no haya corte, como si lo hubiera. Debo jugar ordenado los dos primeros días y el fin de semana, ser más agresivo e ir a por la victoria”, concluyó.