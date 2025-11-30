David Puig emula a Ballesteros y conquista Australia para sumar su primer título del circuito europeo

El jugador catalán David Puig conquistó este domingo su primer título en el DP World Tour, el circuito europeo, al adjudicarse el Campeonato de la PGA Australiana, lo que le consolida como otra de las figuras emergentes del golf español.

Después de partir como colíder en la última jornada, Puig aguantó la presión en el Royal Queensland Golf Club de Brisbane y logró, con una tarjeta de 66 golpes y un global de -18, adjudicarse el triunfo en el torneo que abre la temporada del DP World Tour, donde el único español que había su inscrito su nombre en el palmarés fue Severiano Ballesteros, en noviembre de 1981.

Con cinco ‘birdies’, tres de ellos en los primeros cuatro hoyos, el golfista de La Garriga (Barcelona) cuajó una sólida actuación y afrontó en la cabeza en solitario la última ronda del torneo, en el que el segundo clasificado fue el chino Wenyi Ding, que acabó con -16.

Puig, de 23 años y 172 en el ránking mundial, tenía en su vitrina hasta ahora dos victorias en el circuito asiático, en Singapur en octubre de 2023, en su primera campaña completa como profesional, y en Malasia en febrero del pasado año.

Su primer título en el DP World Tour supone un paso más en su carrera profesional, que ha estado enfocada en el LIV, la liga saudí de golf donde milita desde hace tres temporadas en el equipo de los Fireballs, que capitanea el también español Sergio García. En este circuito, había obtenido tres cuartos puestos, unido al tercero en el Campeonato Ras al Khaimah en Emiratos Árabes Unidos, del circuito europeo, el pasado mes de enero.

Proyecto de futuro

Puig dio el salto al profesionalismo en septiembre de 2022 antes de concluir sus estudios en la Universidad de Arizona State, la misma en la que se formaron Jon Rahm, con quien representó a España en los Juegos de París del pasado año, y Josele Ballester, compañero de escuadra en el LIV.

El triunfo en Brisbane se suma al de Ballester en el Saudí Internacional jugado en Riad la semana pasada, perteneciente al circuito asiático, en su primer título como profesional. Junto con el castellonense, que acabó con -11 en Brisbane en décima posición, y el malagueño Ángel Ayora, de 22 y 21 años, respectivamente, Puig conforma el trío de principales promesas del golf español.

El de Australia ha sido el primer torneo que el catalán ha jugado como miembro de pleno derecho del DP World Tour una vez regularizada su situación por su pertenencia también al LIV. Su aspiración es combinar ambos circuitos con el fin de ir ganando puntos en el ránking mundial a través del europeo, puesto que los torneos de la liga saudí no suman en esta clasificación, y tener así opciones de participar en los grandes y aspirar a participar en la Copa Ryder.

En recuerdo de Seve Ballesteros

Tras la victoria, Puig afirmó que es "una sensación increíble" sumar su primer título en el DP World Tour, el circuito europeo, y evocó la figura del legendario Severiano Ballesteros. "Es solo su presencia y todo lo que logró. Es parte de los jugadores españoles y, en cierto modo, intentamos ser como Seve y jugar con esa libertad. Imitar un poco su juego corto, su actitud y comportamiento, su dedicación y todo eso. Así que todos intentamos parecernos un poco a él y, con suerte, vamos por buen camino", remarcó Puig en declaraciones al término del torneo.

Ballesteros, fallecido en 2011, era el único que había inscrito su nombre en el palmarés del torneo australiano, en 1981, la cita que abre la temporada del DP World Tour. "Nunca lo vi jugar en persona, pero sí en repeticiones de cada 'major' que ganó y cómo le fue, y su película la he visto al menos tres o cuatro veces. Es una figura muy importante del golf español (...) Es bastante cercano a John Rahm y a las historias que cuenta y todo lo que sabe sobre los logros de Seve", añadió.