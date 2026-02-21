David Puig acepta pagar las sanciones del DP World Tour y Rahm se resiste a hacerlo

El español David Puig es uno de los ocho golfistas que han aceptado el pago íntegro de todas las multas pendientes con el DP World Tour con el fin de regularizar su situación con el circuito europeo durante esta temporada y poder compaginarlo con su participación en LIV, la liga saudí, un acuerdo que no incluye al vasco Jon Rahm

El DP World Tour informó este sábado en un comunicado del pacto alcanzado con Puig y otros siete golfistas del circuito saudí: los ingleses Tyrrell Hatton y Lauri Canter; el belga Thomas Detry, el norirlandés Tom McKibbin, el polaco Adrian Meronk, el francés Victor Perez y el australiano Elvis Smylie.

Del acuerdo no forma parte Rahm, quien ha sido uno de los que se ha mostrado más firme en su pulso con el circuito europeo por la imposición de multas por no participar en torneos que coinciden con el calendario de las pruebas del LV.

El golfista barcelonés tenía claro que iba a pagar las sanciones y poder disputar el DP World Tour pensando en su futuro deportivo / DPWT

Compaginar ambas competiciones

Además del pago íntegro de todas las sanciones económicas, el acuerdo de concesión de las exenciones para compaginar ambas competiciones incluye la retirada de todos los recursos que estaban pendientes. También establece que no se les impondrá ninguna medida disciplinaria contemplada en el reglamento y que conservarán su condición de miembro del circuito, lo que les permitirá participar en torneos adicionales y en actividades promocionales y con los medios.

La aceptación de estas condiciones favorece las opciones de ser elegidos para el equipo europeo de la Ryder Cup, una competencia del DP World Tour. Esta organización puntualiza que estas exenciones se aplicarán solo este año y "no sientan precedente", por lo que futuras solicitudes se examinarán de forma individual.

"Las solicitudes de liberación se seguirán considerando según sus méritos individuales, de acuerdo con el reglamento que todos los miembros se comprometen a cumplir", añade el comunicado.

En beneficio de todos

Para el circuito europeo, este acuerdo "aportará un valor añadido al DP World Tour y beneficiará a todos los miembros". El pulso entre el circuito europeo con los jugadores de LIV se inició tras la irrupción de la liga saudí en junio de 2022.

En el caso de Puig, quien milita en LIV desde su creación, acumula menos multas por cuanto esta temporada es en la que se ha estrenado como miembro de pleno derecho del DP World Tour con el fin de acumular más puntos para el ránking mundial y tener más opciones de participar en los torneos grandes.

El golfista vasco cree que es positivo llegar a acuerdos ,aunque él no se lo aplica y prefiere litigar con el DP World Tour / MATT TURNER / EFE

El jugador de La Garriga (Barcelona), de 24 años, afirmó el pasado 23 de enero que estaba dispuesto a "hacer todo lo posible" para participar en el DP World Tour. "Si eso me obliga a pagar lo que sea, lo haré", subrayó.

Rahm se resiste pero lo ve "positivo"

Rahm también se refirió al litigio el pasado día 3, cuando mostró su satisfacción de que se estuviera negociando una salida para que los jugadores de ambos circuitos pudieran jugar en ambos sin ser penalizados.

"Que se esté buscando una solución positiva es bueno para nosotros y también para el DP World Tour", indicó el exnúmero uno del mundo, que ha quedado al margen del acuerdo.

La solución anunciada hoy tampoco incluye al español Sergio García, otro de los jugadores de LIV, puesto que perdió su tarjeta del circuito europeo a final de la pasada campaña al no disputar el número mínimo de torneos.