La curiosa pregunta del juez a Tiger Woods tras la sentencia por su accidente: "¿Podrá conducir un buggy?"

Tiger Woods tuvo un grave accidente el pasado mes de marzo en Júpiter (Florida) por lo que se le acusaba de conducción temeraria y de conducir bajo los efecto del alcohol, además de negarse a una prueba de orina, por lo que se enfrentaba a la cárcel. Pero finalmente, tras cambiar su declaración y aceptar los hechos, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía.

Las consecuencias han salido a la luz este mes de setiembre, donde el golfista se enfrentará a 5 años de sanción su licencia de conducir y una multa de 1.500 dólares, sin cargos. Eso sí, no podrá volver a conducir si no quiere ingresar en la cárcel.

¿Y conducir mientras juega?

El accidente fue impactante. Se estrelló en sentido contrario contra un remolque y volcó enmedio de la carretera. Cuando llegaron los agentes se negó a hacer el test de alcoholemia y dijo no haber consumido alcohol. Pero este miércoles, el golfista compareció ante el Tribunal de Circuito del Condado de Martin, en Florida, donde se formalizó un acuerdo con la fiscalía.

Enmedio de la rueda de prensa, surgió una pregunta que ni el propio portavoz del Estado de Florida pudo responder. "¿Podrá Tiger Woods conducir un buggy?", le preguntaron. Hay que tener en cuenta que los golfistas suelen acudir al Buggy para trasladarse de zona en zona pero su uso depende del tipo de torneo, las reglas del campo y la condición física del jugador.

Por norma general, en los circuitos profesionales principales (como el PGA Tour o el European Tour), está prohibido usar buggy. Los jugadores deben caminar todo el recorrido acompañados por sus caddies, quienes cargan las bolsas con los palos.

La Ley sobre los 'buggies' cambia en Estados Unidos

Al tener 50 años, su uso será permitido, pero como tiene una sanción, el administrativo respondió con un "tendremos que investigar esto". En España, por ejemplo, en el caso de los buggies, las normas sobre conducir bajo los efectos del alcohol pueden aplicarse de forma similar a las de otros vehículos a motor. Si el buggy está considerado legalmente un vehículo a motor y se conduce por una vía pública, superar la tasa de alcohol permitida o negarse a realizar la prueba puede tener consecuencias penales.

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Además, si un juez prohíbe a una persona conducir vehículos a motor durante un determinado periodo, esta prohibición puede afectar también al uso de un buggy cuando este tenga esa consideración legal. Por tanto, conducir un buggy durante una prohibición judicial podría tener consecuencias adicionales. Por ejemplo, Nevada define expresamente el 'dune buggy' como un tipo de vehículo todoterreno motorizado.