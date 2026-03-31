Cuatro golfistas amateurs españolas pasan por Augusta antes que los hombres

El Augusta National Women's Amateur contará con la participación de cuatro españolas de gran prestigio acumulado en base a sus excelentes resultados: Cayetana Férnandez, Paula Martín, Andrea Revuelta y Rocío Tejedo, responsables de muchos de los últimos éxitos femenino del golf amateur femenino español.

Ninguna de ellas tendrá fácil reeditar la gloria alcanzada por Carla Bernat en el 2025, para empezar porque participa, entre otras, la actual campeona del US. Womens Megha Ganne, que acudirá por sexta vez a su carrera en este ya mítico evento que se celebra durante el mes de abril.

La expectación es máxima, concitando la atención de medio mundo gracias aun cartel de auténtico lujo; con 72 jugadoras y 48 de las 50 mejores del Ranking Mundial Amateur, en representación de 23 países.

Arranca este miércoles

Entre ellas destaca la campeona del US Women’s Amateur, Megha Ganne, que afronta su sexta participación; así como las subcampeonas de 2025, Asterisk Talley y Kiara Romero, actual número uno del mundo amateur. También regresan campeonas como Tsubasa Kajitani (2021) y Anna Davis (2022), en busca de un hito histórico; convertirse en la primera doble ganadora del torneo

La ganadora del año pasado, la española Carla Bernat, es ya profesional, pero las subcampeonas Asterisk Talley y Kiara Romero (la número uno del mundo amateur) vuelven en el 2026 con la intención de subir un puesto más al escalafón.

Las dos primeras rondas se disputarán en el recorrido del Champions Retreat Golf Club, el día 1 y 2 de abril. Las 30 mejores jugadoras y empatadas después de estos 36 hoyos avanzarán en la ronda final para jugar en Augusta National el sábado 4 de abril. Esta treintena de golfistas privilegiadas disputarán asimismo una ronda de prácticas en el propio Augusta National el día anterior al inicio de la ronda final.