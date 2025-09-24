El Club de Golf Llavaneres acoge un torneo benéfico en homenaje a la familia Escobar-Camprubí, organizado por socios y amigos

Cerca de 250 personas se han reunido entre martes 23 y miércoles 24 al Club de Golf Llavaneras en un emotivo torneo benéfico de golf impulsado por familiares y amigos de la familia Escobar Camprubí, fallecida hace casi 6 meses en un trágico accidente de helicóptero en Nueva York. Entre los promotores destaca el familiar Joan Camprubí Montal, y nieto del recordado presidente del FC Barcelona Agustí Montal y líder de la plataforma azulgrana 'Som un Clam'.

El torneo ha contado con la participación de más de 60 equipos de 4 personas en la modalidad “scamble medal” donde el mejor golpe del equipo puntuaba, en un ambiente cargado de emoción, compañía y solidaridad. Uno de los momentos más especiales de la jornada ha sido el pistoletazo de salida de exhibición al agujero 18 protagonizado por Pablo Larrazábal y la familia Camprubi Montal: Joan, Mercè, Joan Jr y Berta; y donde los participantes podían mejorar su disparo inicial, en un gesto profundamente simbólico de fuerza y unidad familiar.

La jornada ha concluido con una comida multitudinaria servida por el hosteler Carles Graupera y complementado con pasta italiana de Garda, Ostras La Belle Huitre y Jamón de La Garriga en la terraza del restaurante del club que ha reunido más de 300 personas entre familiares, amigos, participantes y figuras destacadas del mundo deportivo y social, que han querido acompañar la familia Camprubí Montal en este homenaje tan especial.

Ha destacado el toque de humor que han aportado Manel Fuentes y Jordi Rios haciendo imitaciones de míticos ex futbolistas culés, entre ellos Johan Cruyf quién fue fichado por Agustí Montal abuelo de la familia traspasada.

Con este torneo, la famila ha querido rendir tributo a la memoria de la familia Escobar-Camprubí durante la fiesta de La Mercè un nombre muy presente en la familia, para transformar el dolor en una jornada de celebración de la vida en su recuerdo.

Se ha celebrado una entrega de premios con la ayuda de muchos sponsors entre ellos Fundació La Caixa, M Automoción, Callaway, 11am o Europastry y se han recaudado casi 10 mil euros que se destinarán para becas de estudiantes en el colegio Sant Ignasi. También está previsto que realicen más torneos y actividades con la inauguración de laFundació Escobar-Camprubí con la misión de Ayudar, Sonreír y Vivir con actos, becas y acontecimientos.