Golf
Catalunya se impone por la mínima en la segunda edición del Torneo Ryder NACEX de periodistas
El combinado catalán remontó el 5-3 de la primera jornada con un 9,5-6,5 en match play para imponerse en El Saler (Valencia) y firmar su desquite tras la edición anterior
Catalunya se llevó la segunda edición del Torneo Ryder NACEX de periodistas en un desenlace de máxima tensión. El equipo catalán se impuso por la mínima a Madrid (12,5-11,5) en el prestigioso Campo de Golf El Saler, en Valencia, y se cobró la revancha tras la edición anterior, en la que el triunfo cayó del lado madrileño.
El torneo, disputado a lo largo de dos jornadas, tuvo un guion cambiante. Madrid golpeó primero en el arranque con una victoria parcial por 5-3, pero Catalunya reaccionó con fuerza en el segundo y definitivo día, disputado íntegramente bajo la modalidad de match play, donde firmó una meritoria remontada con un parcial de 9,5-6,5 que acabó decantando la balanza.
Competitividad y buen ambiente
Más allá del resultado, la cita volvió a dejar imágenes de competitividad y buen ambiente, en un fin de semana marcado por el fair play, la camaradería y la armonía entre los participantes, señas de identidad de un torneo que va ganando peso en el calendario del periodismo deportivo y especializado en golf.
El Torneo Ryder NACEX contó con el patrocinio principal de NACEX, cuyo apoyo ha sido clave para consolidar una competición que, en apenas dos ediciones, ya se ha convertido en un punto de encuentro de referencia para periodistas de distintas comunidades.
Con el 12,5-11,5 final, Catalunya se adjudica la segunda edición y deja servido un nuevo capítulo de una rivalidad deportiva que promete más emoción en futuras entregas.
- Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en directo: sigue la última hora de los precandidatos, en vivo
- Ofertón irrechazable por Griezmann
- El padre de Pedri lo confiesa: 'Toda la familia nos hicimos del Barça a raíz de eso
- ¡El CTA da la razón al Barça en la falta de Echeverri a Koundé en el Girona-Barça!
- Contundente y dura respuesta del Barça tras darle la razón el CTA
- Así está el cuadro de la Champions en octavos: equipos clasificados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Tomás Roncero desvela qué futbolista del Barça ficharía para el Real Madrid: 'Es el prototipo de jugador, una mosca cojonera
- El Barça piensa en Marmoush para reforzar la delantera