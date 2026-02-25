Catalunya se impone por la mínima en la segunda edición del Torneo Ryder NACEX de periodistas

Catalunya se llevó la segunda edición del Torneo Ryder NACEX de periodistas en un desenlace de máxima tensión. El equipo catalán se impuso por la mínima a Madrid (12,5-11,5) en el prestigioso Campo de Golf El Saler, en Valencia, y se cobró la revancha tras la edición anterior, en la que el triunfo cayó del lado madrileño.

El torneo, disputado a lo largo de dos jornadas, tuvo un guion cambiante. Madrid golpeó primero en el arranque con una victoria parcial por 5-3, pero Catalunya reaccionó con fuerza en el segundo y definitivo día, disputado íntegramente bajo la modalidad de match play, donde firmó una meritoria remontada con un parcial de 9,5-6,5 que acabó decantando la balanza.

Competitividad y buen ambiente

Más allá del resultado, la cita volvió a dejar imágenes de competitividad y buen ambiente, en un fin de semana marcado por el fair play, la camaradería y la armonía entre los participantes, señas de identidad de un torneo que va ganando peso en el calendario del periodismo deportivo y especializado en golf.

El Torneo Ryder NACEX contó con el patrocinio principal de NACEX, cuyo apoyo ha sido clave para consolidar una competición que, en apenas dos ediciones, ya se ha convertido en un punto de encuentro de referencia para periodistas de distintas comunidades.

Con el 12,5-11,5 final, Catalunya se adjudica la segunda edición y deja servido un nuevo capítulo de una rivalidad deportiva que promete más emoción en futuras entregas.