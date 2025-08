Catalunya, capital mundial del golf: acord institucional i privat amb la Ryder Cup el 2031

Catalunya serà la capital mundial del golf gràcies a un ampli acord institucional amb els promotors de la Ryder Cup per a la celebració d’aquest prestigiós torneig de golf el 2031 al Camiral Resort Golf & Wellness, a Caldes de Malavella (la Selva). Després que el Govern hagi aprovat donar-li suport institucional, el Departament d’Esports i l’Agència Catalana de Turisme han signat el document de Principis d’Entesa Vinculants amb Ryder Cup Europe LLP, que estableix els termes per a l’organització de l’esdeveniment.

El Departament d’Esports coordinarà les actuacions esportives i socials, mentre que l’Agència Catalana de Turisme i els departaments d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Treball garantiran el suport financer i logístic necessari. El conseller d’Esports, Berni Álvarez, ha destacat la col•laboració público-privada per fer possible l’esdeveniment, i també el seu retorn econòmic, sostenible i social. “Per a nosaltres és important que no sigui només un esdeveniment global punter durant els dies de la competició, sinó que obrim un període de cinc anys d’esdeveniments, accions socials i també esportives”, ha assegurat Álvarez. “Aquest camí cap a la Ryder serà un aparador on podrem constatar l’hospitalitat, la capacitat organitzativa i la riquesa esportiva que té Catalunya”, ha dit el conseller d’Esports. “És un campionat de primer nivell que situa Catalunya al mapa del golf internacional. És un orgull poder contribuir a fer realitat un projecte que és turisme esportiu i cohesió social i territorial. I és que la Ryder Cup generarà ocupació i impacte econòmic positiu per tot el territori. Estem davant d’una oportunitat única per a Catalunya”, ha afirmat Berni Álvarez. Per la seva part, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha donat per fet que Girona i Catalunya organitzaran la millor Ryder Cup de la història. “El nostre compromís era tornar a portar l’esdeveniment a casa”, ha dit. Dalmau, durant la presentació del torneig des de Caldes de Malavella, ha afirmat que es tracta d’un èxit col•lectiu i de país. La Ryder Cup és una de les competicions esportives més rellevants a escala mundial, i s’organitza de manera alterna a Europa i als Estats Units amb una gran capacitat d’atracció d’espectadors i impacte mediàtic.

Les dades més recents mostren que l’edició de Roma 2023 va congregar prop de 270.000 espectadors, amb una audiència televisiva global i un impacte econòmic total de més de 260 milions d’euros. La celebració de la Ryder Cup 2031 serà una oportunitat única per mostrar al món valors arrelats al país com l’excel•lència esportiva, la sostenibilitat i el compromís social. Per això, es preveuen accions orientades al foment de l’activitat física i l’esport entre infants, joves i col•lectius vulnerables, amb especial atenció a la inclusió, l’equitat i els valors educatius de l’esport. A més a més, la Ryder Cup es compromet a impulsar accions per aconseguir la reducció de la petjada de carboni, l’eficiència hídrica i energètica i una economia circular en la logística de l’esdeveniment.