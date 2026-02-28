Casey Jarvis conquista el liderato antes del último día en el Abierto de Sudáfrica

El sudafricano Casey Jarvis (199 golpes) arrebató por un golpe a Francesco Laporta (200) la primera posición en el Abierto de Sudáfrica de golf, del 'DP World Tour', después de la tercera jornada, disputada en la localidad de Stellenbosch, en el suroeste del país.

Laporta, que era líder en solitario antes del tercer día de torneo, tuvo un juego discreto, terminando con una tarjeta que igualó el par (70 golpes este sábado). En cambio, Jarvis fue uno de los mejores del día, con seis golpes por debajo del par, para subir nueve posiciones en la clasificación, directo al liderato.

En segundo lugar, empatado a golpes con Laporta, terminó la jornada el también sudafricano Hennie Du Plessis (200 golpes en total), después de un día con altos y bajos, con cinco "birdies" y dos "bogeys", que le sirvió no obstante para mejorar en la tabla clasificatoria.

Ayora, el mejor español

El mejor español después de tres días de torneo es Ángel Ayora, de menos a más en Sudáfrica. Con tres golpes bajo par en la jornada del sábado (204 en total), subió once posiciones, hasta la octava.

El español Alejandro del Rey, que llegó a ser colíder después del primer día del Abierto, acumuló otra jornada gris, con un golpe por encima del par (71), para un total de 205 golpes. Son los mismos que tiene el también español Rafael Cabrera, con quien comparte la decimoquinta posición antes del día definitivo.

El Abierto de Sudáfrica, que este año cumple su 115ª edición, es uno de los torneos nacionales más antiguos del mundo. Por su solera, tiene como premio extra que el campeón obtiene plaza para jugar la próxima edición del Masters de Augusta, previsto del 9 al 12 de abril.

También reparte tres billetes para el Abierto Británico de este año a los tres mejores clasificados que no tengan ya plaza asegurada.