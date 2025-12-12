Carolina López-Chacarra logra la tarjeta para jugar en el circuito estadounidense de golf

Carolina Chacarra ha sido la única española capaz de alcanzar el sueño americano y asegurarse un lugar entre la élite del golf femenino mundial en 2026. La madrileña consiguió una de las 25 tarjetas LPGA (31 en total) que otorgaba la siempre temida Q-Series, la fase final de la Escuela del LPGA Tour, considerada por muchas jugadoras como el examen más duro del golf profesional femenino.

Tras seis largos días en los que la competición se vio reducida de cinco a cuatro rondas debido a las adversas condiciones meteorológicas en Alabama; Chacarra firmó un meritorio 17º puesto, rubricado con una vuelta final de 69 golpes en la que anotaba cinco birdies y dos bogeys para cerrar el mayor logro de su carrera hasta la fecha.

De esta forma, la joven jugadora madrileña se une a Carlota Ciganda y Julia López quienes mantienen los derechos de juego para 2026; y a Azahara Muñoz, esta con tarjeta condicionada al acabar en el puesto 105 de la Orden del Mérito 2025.

Bernat y Tejedo, sin suerte

Por su parte, Carla Bernat y Carla Tejedo no pudieron sumarse a la gesta. Bernat concluyó con un acumulado de +3, a ocho golpes del corte que distribuía esas 31 preciadas tarjetas, mientras que Tejedo se retiraba antes de la última jornada.

La joven golfista madrileña se codeará con las mejores del mundo en el LPGA la próxima temporada / LPGA

No obstante, ambas castellonenses -y el resto de aspirantes que no entraron en ese Top 24 y empatadas- obtendrán la membresía para el Epson Tour, la división de desarrollo del LPGA, un circuito que ha servido de trampolín a multitud de campeonas actuales y que les permitirá seguir creciendo rumbo al objetivo final; la máxima gira femenina.

López-Chacarra se une a otras jugadoras españolas que militan en el LPGA, como Carlota Ciganda, Nurria Iturrioz o Azahara Muñoz.