Carlota Ciganda: "Sería un sueño volver a ganar en Guadalhorce"

El Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho 2025 afronta su víspera de arranque en el Real Guadalhorce Club de Golf tras una intensa jornada previa llena de preparación, expectación y nervios que anticipan cuatro días de máximo nivel en Málaga.

La final del Ladies European Tour, que se celebra del 27 al 30 de noviembre, reúne esta semana a las 64 mejores jugadoras del año, además de 11 invitadas y un bloque de españolas especialmente competitivo, en un torneo que decidirá no solo a la campeona del Open, sino también a la nueva número uno de Europa.

La primera gran voz del día fue la de Carlota Ciganda, vigente campeona y dos veces ganadora del Open, que vuelve al escenario de su triunfo de 2024 con sensaciones muy positivas: "Contenta de estar aquí de vuelta. Buenos recuerdos. Me gusta mucho jugar en el sur, Andalucía, la gente, y luego el campo me gusta. Obviamente, después del año pasado, me hace ilusión volver y tengo muchas ganas de la semana".

"Muy buenas jugadoras"

Sobre cómo afronta esta edición, se mostró serena: "Estoy tranquila. Intentar hacer lo mejor posible y preparar bien el campo. Si hago eso, las cosas van a salir bien. Sería un sueño volver a vencer aquí». También analizó un field cargado de estrellas: "Hay jugadoras muy buenas. Mimi Rhodes y Shannon Tan están jugándose la Orden de Mérito y cada vez la gente está mejor preparada. Va a haber resultados bajos seguro». Su mensaje final fue para los aficionados: «Que vengan, que es una maravilla el tiempo y ver cómo juegan aquí las chicas. Que disfruten de Andalucía", dijo.

Otra de las bicampeonas del torneo y gran referente de la semana, Azahara Muñoz, también compartió sus valoraciones tras completar sus últimas vueltas de entrenamiento. La malagueña, que aspira a convertirse en la primera tricampeona del Open, destacó la exigencia del recorrido: "Hay que jugar bastante bien, calle y los greenes, pero sobre todo coger greenes". Acostumbrada a pelear en los mejores escenarios del mundo, Azahara subraya el nivel del circuito europeo en esta recta final de temporada: "El nivel está subiendo, en general está subiendo en todo el mundo.

Azahara Muñoz, con dos compañeras de juego en Guadalhorce / OPEN

"En Europa hay muchas chicas jugando a un nivel espectacular y ya juegan todos los grandes. Que Mimi y Shannon se estén jugando la Orden de Mérito va a dar mucho espectáculo". Con el público malagueño volcado, su invitación es clara: "Que se vengan, que están aquí las mejores de Europa, muchas españolas, un campo espectacular y muy buen tiempo. Que se vengan a disfrutar y vernos"pidió.

Ana Peláez, expectante

La tercera protagonista del día fue la estrella local, Ana Peláez, una de las jugadoras más queridas por el público malagueño y que regresa a casa con ilusión renovada: "Como cada año, vuelvo con mucha ilusión y muchísima felicidad de estar aquí y poder compartir esta semana con toda la gente que se acercará al torneo". Tras su victoria reciente, asegura llegar con la mentalidad adecuada para una final de tal calibre: "Cada semana es diferente, pero llego con aprendizaje acumulado". Sobre el nivel del field, coincide con sus compañeras: "Creo que lo hace más bonito y más divertido. Cualquier jugadora desea jugar un torneo donde se juegue el título entre las mejores del mundo».

Ana Peláez quiere ganar enfrente de su público a pesar de la gran competencia / OPEN

Y, como siempre, Ana dejó un mensaje cercano y directo al público: "Si nunca han experimentado un día de golf, este es el escenario perfecto. Es un campo muy cómodo, se cruzan muchos hoyos y puedes ver un montón de partidas. Guadalhorce está cerca de la ciudad, así que animo a que todo el mundo venga».

La jornada también permitió ver el excelente estado del Real Guadalhorce Club de Golf, cuyo recorrido vuelve a ofrecer un desafío técnico muy completo. Greenes rápidos, zonas de aproximación delicadas y un diseño que premia la estrategia prometen una competición abierta y repleta de alternativas en los tramos decisivos. La sede malagueña, que ya vivió la victoria de Ciganda el año pasado, se reafirma como un escenario ideal para coronar a la nueva campeona del Open.

Con representación de 27 nacionalidades, 15 españolas, 16 rookies, 31 ganadoras del LET y un total de 75 victorias sumadas en el circuito, el cartel no deja lugar a dudas: esta final del Ladies European Tour presenta uno de los mejores fields del año. La batalla por la Orden de Mérito, que se decidirá exclusivamente entre Shannon Tan y Mimi Rhodes, añade un aliciente extra a una semana que promete emoción desde el primer golpe.

Málaga ya está preparada. Guadalhorce también. Y desde mañana a las 10:15 de la mañana, el mejor golf femenino de Europa tomará el protagonismo absoluto en Andalucía y la Costa del Sol.