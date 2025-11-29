Carlota Ciganda, con muy pocas opciones de lograr el triplete en el Open de España Femenino

La tailandesa Trichat Cheenglab, que llegó a dominar de seis golpes en el Andalucía Open de España Femenino, que se disputa en el recorrido malagueño de Guadalhorce, dejó abierta la puerta y la incertidumbre en el torneo que cierra la temporada en el Ladies European Tour.

Cheenglab cerró la tercera jornada con una vuelta de par, por un total de 201 golpes (-15), aunque con opciones para sus perseguidoras, las francesas Perrine Delacour (-12) y Nastasia Nadaud (-10), sus rivales más directas de cara a la jornada final del torneo este domingo.

La mejor española en la clasificación es la navarra Carlota Ciganda, que a pesar de su buena tarjeta de 68 golpes (-4) fue insuficiente para recortar más golpes a la lider, por lo que acumula un total de 209 impactos (-7) y saldrá a mucha distancia, ocho golpes que se antojan casi imposible de remontar, pero lo va a intentar. "He jugado muy bien de tee a green. Ganar es prácticamente imposible salvo que arriba pase algo muy raro, pero mañana saldré a por todas", explicó con honestidad la navarra.

Cheenglab pone emoción al torneo

Trichat Cheenglab, que ha dominado el torneo, vio como esa vuelta de par, la peor de todas las principales candidatas al triunfo, ha puesto un poco de pimienta a la clasificación, pendientes de los últimos 18 hoyos.

Cheenglab vivió su ronda más floja en el Open de España (72) y abre la puerta a sus perseguidoras / LET

La tailandesa, que ganó los títulos de la Orden de Mérito y Novata del Año del LET en 2023, aspira a ganar su segundo título del LET este domingo. “Diría que lo siento por los aficionados tailandeses que me están viendo; fue una vuelta aburrida hoy, pero mañana trabajaré muy duro para conseguir mi segunda victoria en el LET”, dijo Cheenglab.

“En el golf todo puede pasar. Mañana me centraré en mi primer golpe desde el tee. No fue como esperaba. Solo conseguí dos birdies porque no tuve oportunidades para los cortos; estaba más lejos. Mañana me va a encantar jugar en el grupo de cabeza”, dijo la tailandesa, siempre positiva.

Azahara y Revuelta, en el Top20

Respecto a la participación española además de Ciganda, Azahara Muñoz firmó 71 golpes (-1) para meterse en el Top 20, con un total de -6, mientras que la joven amateur Andrea Revuelta, se situó en el puesto vigésimo, con -5 empatada con Nuria Iturrioz y Teresa Toscano.

Andrea Revuelta, la mejor amateur en el Open, en el puesto vigésimo / LET

Entre las grandes historias internacionales, la lucha por la Orden de Mérito mantiene su emoción intacta: Shannon Tan y Mimi Rhodes comparten la sexta posición con -8. La ecuación sigue abierta y promete un desenlace vibrante en una jornada final que tendrá lugar mañana a partir de las 09:00h.

Este domingo, el desenlace de este Andalucía Open de España Femenino, que cierra la temporada en el LET Tour y que está resultando todo un éxito de juego y con la presencia de aficionados en el espectacular recorrido malagueño, digno de un gran final de temporada en el circuito profesional femenino.