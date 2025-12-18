Golf
Carlos Pigem y Agusti Quinquilla superan el primer corte en la Final del Asian Tour
Después de las dos primeras jornadas de juego en Tailandia, ambos han logrado seguir adelante a diferencia de Eduard Rousaud y Alejandro Cañizares
Tras la segunda jornada de la Final de la Escuela del Asian Tour, que se disputa en el complejo Lake View Resort, en Tailandia, los profesionales catalanes, Carlos Pigem y Agusti Quinguilla han logrado seguir adelante en el torneo.
Pigem, que arrancó con una brillante tarjeta de 66 golpes (-5), se tuvo que conformar en el segundo con vuelta de par (71), después sumar un bogey y un birdie a su tarjeta, suficiente para mantenerse entre los 35 mejores, que son los jugadores que lograrán la tarjeta del Asian Tour para 206.
El de Golf Lleida ocupa el puesto decimoquinto, con ese -5, conservando dos golpes de margen sobre el puesto 35 que marca el corte del torneo.
Reacción de Quinquilla
El que tuvo una gran reacción fue el barcelonés Agustí Quinquilla, que después de un mal inicio ha reaccionado este jueves con una tarjeta de 68 golpes (-3), que le ha pemitido situarse al par, en el puesto 71.
Una reacción que le ha permitido superar esa primera criba en la que entraban los 140 mejores, sino que tiene opciones de meterse entre los 35 mejores si sigue mejorando su juego como demostró este jueves.
El que no ha tenido tanta suerte es su compañero en el RCG El Prat, Eduard Rousaud, que se quedó fuera del corte con un total de +4, un solo golpe le ha dejado sin opciones de luchar por la tarjeta de cara al 2026.
Un final doloroso para Rousaud que a falta de dos hoyos estaba dentro del corte, pero dos bogeys consecutivos en el17 y 18 han acabado con sus ilusiones. Tampoco ha logrado entrar en el corte Alejandro Cañizares.
