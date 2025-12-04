Campillo, Cabrera-Bello y Josele Ballester, los mejores españoles en Sun City y Melbourne

El DP World Tour vive esta semana doble cita internacional, y lo hace a miles de kilómetros de distancia con la disputa del Open de Australia, en el Royal Melbourne Golf Club, mientras que también se juega desde este jueves el Nedbank Golf Challenge, en la localidad sudafricana de Sun City.

Los profesionales españoles se han dividido en esta ocasión con un grupo de siete golfistas disputando el segundo torneo australiano consecutivo. Y tras la primera jornada en el Royal Melbourne, una autentica joya como recorrido, el mejor situado tras la primera jornada es el canario Rafa Cabrera-Bello y el joven castellonense, Josele Ballester, que firmaron una primera tarjeta de 69 golpes (-2).

El liderato en Melbourne lo comparten el joven jugador australiano Elvis Smylie, el mejicano Carlos Ortiz, y otro ‘aussie’, Ryan Fox, los tres con vuelta inicial de 65 golpes (-6) en una jornada marcada por las fuertes rachas de viento. El debut de Rory McIlroy en la nueva temporada no fue brillante, ocupando el puesto 57, con 72 golpes (+1).

Josele Ballester y Rafa Cabrera-Bello, los mejores españoles en el arranque del Open de Australia / DPWT

David Puig arranca con +3

Respecto al resto de españoles, el barcelonés Quim Vidal acababa al par (71), al igual que Rocco Repetto Taylor. Sebas García se iba por encima del par (72), al igual que Adri Arnaus (+2) mientras que el ganador la semana pasada en Brisbane, David Puig, no tenía un buen inicio, con 74 golpes (+3)

El noruego Kristoffer Reittan firmó una espectacular vuelta de 63 golpes (-9) en el inicio del NedBank Golf Challenge / DPWT

En el arranque de la gira sudafricana en Sun City, Jorge Campillo era el mejor español, en el puesto undécimo, con 69 golpes (-3), a seis impactos del primer lider, el noruego Kristoffer Reitan, que firmaba una espectacular tarjeta de 63 golpes (-9) con tres de renta sobre sus inmediatos perseguidores.

Respecto a la participación española, Alex del Rey, vigésimo (-2), y el barcelonés Pablo Larrazábal, lo hacía en el puesto 31, al par del campo. Con uno por encima del par, el madrileño Eugenio Chacarra y el malagueño Ángel Ayora (+1), mientras que el ex campeón del Open de España, Ángel Hidalgo y Nacho Elvira, lo hacían en el puesto 50, con +2.