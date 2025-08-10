Burmester triunfa en Chicago tras batir en el desempate a Rahm y Ballester

El sudafricano Dean Burmester se proclamó este domingo campeón del LIV Golf Chicago al imponerse en el 'playoff' de desempate a los españoles Jon Rahm y Josele Ballester.

Burmester cerró el sábado al frente del torneo con dos golpes de ventaja sobre Ballester y Rahm, pero este domingo tropezó en el arranque con tres bogeys en los tres primeros hoyos.

Sin embargo, el sudafricano no perdió la fe, retomó el primer puesto y, aunque tuvo que esperar al 'playoff', acabó superando a los españoles.

Burmester se embolsó con esta victoria en el Bolingbrook Golf Club cuatro millones de dólares. Firmó el par en la última jornada (71 golpes) para concluir con un -9 acumulado.

A las puertas de la gloria se quedó Ballester, de solo 21 años (cumple 22 en ocho días) y que apenas jugaba su quinta cita en el LIV Golf. El castellonense -su paisano Sergio García es uno de sus mentores- era líder en Chicago en el 15 con un golpe de ventaja, pero en ese hoyo se atascó con un bogey que permitió que sus perseguidores le alcanzaran.

En el 16, Burmester selló un birdie que le distanció en principio del pelotón, pero ni Ballester ni Rahm se dieron por vencidos. Sendos birdies de ambos en el 18 forzaron el ‘playoff’ a tres. Pero Burmester no se vino abajo, aprovechó los fallos con el ‘putt’ de sus dos rivales (par para ellos) y cantó victoria con un birdie.

En cualquier caso, Ballester firmó una espléndida actuación en Chicago hasta terminar con -9 acumulado y -2 este domingo (cuatro birdies y dos bogeys).

Rahm recorta distancias en la general

Por su parte, Rahm consiguió cinco birdies y tres bogeys también para -9 en total y-2 en la tercera jornada. El de Barrika pareció frustrado en algunos momentos cuando la fortuna no le sonrió por centímetros y finalmente se quedó en la miel en los labios de repetir su victoria en el LIV Golf Chicago, donde ganó en 2024.

No obstante, Rahm aprovechó esta penúltima cita de la temporada individual del controvertido tour saudí para recortar distancias en la general respecto al chileno Joaquín Niemann, que tiene ahora 208.41 puntos frente a los 196.16 del vasco.

Aun pudo haber sido mayor el zarpazo de Rahm en la clasificación ya que Niemann sufrió en las dos primeras rondas con +2 en total, pero el chileno recuperó parte del terreno perdido con un -4 para un -2 acumulado que le situó empatado en la posición 17.

Indianápolis, que se celebrará la próxima semana, decidirá si Niemann se proclama campeón individual del LIV Golf de 2025 o si Rahm repite la corona que alcanzó el año pasado. La final por equipos se disputará en quince días en Michigan.

Otro nombre destacado en Chicago fue el del mexicano Carlos Ortiz, que terminó cuarto en solitario con -8 en total (-3 este domingo) y que llegó con opciones de triunfo hasta la recta final.