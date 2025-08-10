Ballester y Rahm se lucen en el LIV de Chicago

El segundo día del LIV Golf de Chicago dejó dos grandes actuaciones de los tenistas españoles. La primera fue la de Josele Ballester, que a sus 22 años recién cumplidos volvió a deslumbrar y luchará por el triunfo el próximo domingo. Por el otro lado, Jon Rahm se sumó a la fiesta, empatando con Josele en la segunda plaza y también tendrá posibilidades el domingo.

Ballester completó otra gran jornada con dos bogeys por cinco birdies y un eagle para un -7 en el total. A pesar de ser líder en gran parte del día, acabó en segunda posición, a dos golpes del líder Dean Burmester. Un bogey final lo dejó sin el liderato, aunque bien cerca de su rival más directo, que ocupa la primera plaza en solitario.

Jon Rahm fue la gran sensación del día, finalizando con un birdie que lo situó junto a los mejores en la clasificación. El vasco encadenó un eagle y tres birdies consecutivos para recordar quién fue el campeón el año pasado. Y es que Rahm defiende título en Chicago, que albergó en la pasada edición el último torneo del circuito saudí.

La única 'sombra' fue la de Sergio García, que había finalizado la primera jornada como colíder y se descolgó en esta segunda. Tres bogeys y dos birdies lo sitúan a seis golpes de la Dean Burmester y en la decimosegunda posición de la clasificación. La jornada del próximo domingo será decisiva para dictar el campeón.