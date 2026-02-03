Bale falla un golpe y pierde un bote de 10 millones de dólares

Todo el mundo sabe que Gareth Bale es un apasionado del golf. El exfutbolista galés, que colgó las botas el 9 de enero de 2023, sigue dando que hablar fuera de los terrenos de juego. Famosa es la frase que dejó en una pancarta durante una convocatoria con Gales, que decía “Gales. Golf. Madrid. En ese orden”, que desestabilizó sus relaciones con el Real Madrid e hizo mucho daño a una gran parte de la afición.

Pero ahora, 'solamente es Golf'. Al galés le encanta hacer deporte y viajar por el mundo participando en torneos. Esta vez, participó en un evento en Bangkok, la 'Icon Series', en la que el ganador se llevaba 10 millones de euros de recompensa.

Un torneo internacional 'de famosos'

El torneo reúne a íconos deportivos de diversas disciplinas en torneos match-play. En la 'Icon Series' participan atletas, futbolistas, boxeadores, tenistas, etc. y compiten en un formato de golf por equipos. La 'Icon Series' suele utilizar un formato match-play al estilo de la Ryder Cup durante dos días, incluyendo tiros alternos, 'fourballs' (por golpes) y partidos individuales de 10 hoyos para ofrecer una acción trepidante.

Es tan famoso el torneo que, en otras ediciones, han participado John Terry, Canelo Álvarez, Ash Barty o Pep Guardiola y la serie busca atraer a un público más amplio, joven y diverso, aprovechando el talento de deportistas no golfistas y ofreciendo una competición emocionante y de alta intensidad.

El tiro fallido de Bale... ¡directo a un aficionado!

En esta edición, Bale vivió uno de los momentos más surrealistas. Si metía la bola, se llevaba los 10 millones, pero el resultado fue, cuanto menos, diferente. Su lanzamiento, a 21 kilómetros por hora, registrados, impactó en un aficionado de la gradería y, por tanto, quedó descartado. Sin embargo, ambos se lo tomaron a risas y a la vez, se mostraban incrédulos sobre lo sucedido.

A los 36 años, Bale deja atrás una carrera magnífica, en la que brilló en el Tottenham Hotspur y el Real Madrid, en la que sumó un palmarés increíble, con 5 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España. El galés, además, superó el centenar de goles con el Real Madrid.