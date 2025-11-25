Golf
Azahara Muñoz regresa al Andalucía Open de España Femenino en busca de su tercera corona en el torneo
La golfista malagueña afincada en Estados Unidos, una de las grandes animadores del Andalucía Open de España, que arranca este jueves en el RCG Guadalmina
El Andalucía Open de España Femenino ya calienta motores, de cara a la primera jornada que llegará este jueves y hasta el domingo, en el RCG Guadalmina, y que contará con la presencia de las mejores jugadoras del Ladies European Tour y las dos profesionales españolas más lauredas como Carlota Ciganda y la malagueña Azahara Muñoz, que regresa a casa para disputar el torneo, y en busca de la que sería su tercera corona en el Open español.
Bicampeona del Open y profesional del LET y el LPGA, Azahara Muñoz, que contará con el apoyo de su hijo y esposo, cerró el acto emocionada por competir de nuevo ante su público, destacando el apoyo de patrocinadores, federaciones y del propio club: aseguró que regresar a Málaga “siempre es especial” y expresó sus ganas de disfrutar de esta semana y ofrecer su mejor golf ante una afición que considera única.
El vicepresidente de la Real Federación Española de Golf, D. Jaime Salaverri, agradeció el apoyo institucional y destacó la relevancia de competir en un club de socios, lo que —señaló— aporta cercanía, participación e implicación al torneo. También subrayó la calidad del plantel de jugadoras y el atractivo deportivo de una edición en la que se decidirá la Orden de Mérito del circuito.
"Una semana extraordinaria"
Desde el Ladies European Tour, D. João Pinto reconoció el esfuerzo del club y de la organización para elevar aún más el nivel respecto al año anterior. Señaló el excelente estado del recorrido y animó al público a disfrutar en directo de una semana “que será extraordinaria para las jugadoras y para todos los aficionados”.
Dña. Alicia Garrido, directora ejecutiva de Deporte & Business, agradeció la colaboración entre instituciones y patrocinadores, clave para la continuidad y crecimiento del Open. Recordó que esta edición reunirá a 72 profesionales —incluyendo a las mejores de la temporada— y a tres amateurs españolas de gran proyección, en una semana decisiva para el desenlace del LET y con un respaldo mediático internacional de primer nivel.
- Iturralde González sentencia la posible falta de Vinicius a Iñaki Peña: 'Si llega o no llega es circunstancial
- Los jugadores del Athletic Club se mofaron del nuevo Spotify Camp Nou
- La convocatoria del Barça para el partido contra el Chelsea de la Champions League
- “El ambiente en el Camp Nou es un guirigay”
- Jaume Guardiola, de ‘Nosaltres’, contesta a Florentino Pérez
- Protección Civil alerta a los catalanes: prepara un kit de emergencia en casa para sobrevivir 72 horas
- La nueva vida de Marc Guiu
- Eric Garcia y diez más contra el Chelsea