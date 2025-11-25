Azahara Muñoz regresa al Andalucía Open de España Femenino en busca de su tercera corona en el torneo

El Andalucía Open de España Femenino ya calienta motores, de cara a la primera jornada que llegará este jueves y hasta el domingo, en el RCG Guadalmina, y que contará con la presencia de las mejores jugadoras del Ladies European Tour y las dos profesionales españolas más lauredas como Carlota Ciganda y la malagueña Azahara Muñoz, que regresa a casa para disputar el torneo, y en busca de la que sería su tercera corona en el Open español.

Bicampeona del Open y profesional del LET y el LPGA, Azahara Muñoz, que contará con el apoyo de su hijo y esposo, cerró el acto emocionada por competir de nuevo ante su público, destacando el apoyo de patrocinadores, federaciones y del propio club: aseguró que regresar a Málaga “siempre es especial” y expresó sus ganas de disfrutar de esta semana y ofrecer su mejor golf ante una afición que considera única.

El vicepresidente de la Real Federación Española de Golf, D. Jaime Salaverri, agradeció el apoyo institucional y destacó la relevancia de competir en un club de socios, lo que —señaló— aporta cercanía, participación e implicación al torneo. También subrayó la calidad del plantel de jugadoras y el atractivo deportivo de una edición en la que se decidirá la Orden de Mérito del circuito.

Presentación del Andalucía Open de España / LET

"Una semana extraordinaria"

Desde el Ladies European Tour, D. João Pinto reconoció el esfuerzo del club y de la organización para elevar aún más el nivel respecto al año anterior. Señaló el excelente estado del recorrido y animó al público a disfrutar en directo de una semana “que será extraordinaria para las jugadoras y para todos los aficionados”.

Dña. Alicia Garrido, directora ejecutiva de Deporte & Business, agradeció la colaboración entre instituciones y patrocinadores, clave para la continuidad y crecimiento del Open. Recordó que esta edición reunirá a 72 profesionales —incluyendo a las mejores de la temporada— y a tres amateurs españolas de gran proyección, en una semana decisiva para el desenlace del LET y con un respaldo mediático internacional de primer nivel.