Azahara Muñoz despega y la líder Trichat Cheenglab hace historia en el Andalucía Costa del Sol Open de España

La malagueña Azahara Muñoz, con 69 golpes y un -5 que le llevó al undécimo lugar en la clasificación, fue la mejor de las españolas en la segunda jornada del Andalucía/Costa del Sol Abierto de España, donde este viernes la tailandesa Trichat Cheenglab completó una actuación histórica que la coloca líder en solitario, con siete golpes de ventaja respecto a la segunda.

La reacción del bloque español, que no tuvo su mejor día en el Guadalhorce Club de Málaga, la lideró la bicampeona Azahara Muñoz, actualmente la jugadora que mantiene más opciones de pelear a falta de dos días para la conclusión del último torneo del 'Ladies European Tour' (LET).

Muñoz, que acabó con 69 golpes tras los 70 del jueves, protagonizó un arranque ilusionante, con cuatro birdies consecutivos en los primeros cuatro hoyos que la situaron como líder provisional, pero un bogey en el quinto y un doble bogey en el noveno la frenó a poder hacer algo más, aunque terminó la jornada “contenta” al ver que le ha “pegado muy bien al drive y muy bien a los hierros”, admitió.

Con -4, en decimoséptima posición, se agrupa un bloque español formado por Nuria Iturrioz, Harang Lee, Luna Sobrón, protagonista en la jornada inaugural pero que se desinfló este viernes, y Teresa Toscano.

Mientras tanto, queda algo más atrás la vigente campeona, la navarra Carlota Ciganda, que completó el día al par con 72 golpes y se mantiene con -3 en la general y, aunque es consciente de que necesitará una gran remontada, reconoció que “no ha jugado tan mal”, pero “aún queda mucho golf y espero llegar al menos a -10 para tener opciones”, ha dicho.

Protagonista

La gran protagonista del día en el Real Guadalhorce Club de Golf fue la tailandesa Trichat Cheenglab, que firmó un hito para la historia del torneo, un magnífico 63 (-9) que pulveriza el récord del campo y la coloca en el liderato con -15, siete golpes por delante de la segunda clasificada.

En la segunda jornada, Cheenglab completó su segunda vuelta consecutiva sin bogeys, con cinco birdies en los siete primeros hoyos y tres más en un espectacular tramo final del 16, 17 y 18. La golfista natural de Bangkok comentó tras la segunda manga que su objetivo inicial era “intentar rondar el -5 cada día”, pero no contaba con el desempeño de récord de este viernes, e incluso bromeó sobre su secreto para lograrlo: “Mientras otras desayunan tostadas, yo empiezo el día con arroz y curry, quizá ahí esté la clave”.

En segundo puesto está la italiana Alessandra Fanali con -8, mientras que las francesas Nastasia Nadaud y Céline Herbin comparten la tercera plaza (-7). La batalla por la Orden de Mérito sigue candente: tanto Shannon Tan como Mimi Rhodes firmaron un -6 total que mantiene la incógnita de quién será la número uno europea hasta este domingo.