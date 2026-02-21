Ángel Ayora tiene a tiro su primer título en el DP World Tour

Ángel Ayora se encuentra a sólo 18 hoyos de inaugurar su palmarés de victorias en el DP World Tour, después de firmar este sábado en el Magical Kenya Open, que se disputa en Nairobi, una brillante tarjeta de 64 golpes (-6), que le ha llevado al liderato del torneo que se disputa en Nairobi (-17).

El joven profesional malagueño, en su segunda campaña en el DP World Tour, jugó de manera espectacular en la jornada del sábado con seis birdies sin fallo para auparse a esa primera posición, acompañado del sudafricano Jarvis, mientras que el estadounidense Davis Bryant y el sudafricano Hennie Du Plessis, ocupan la tercera plaza, con -16. Es la primera ocasión que Ayora sale como lider o colider de un torneo del DP World Tour en la jornada clave del domingo.

“Hoy fue una buena ronda, sin bogeys; es una sensación increíble. Estoy jugando muy bien y espero repetirlo mañana”, decía el malagueño. “Creo que lo más importante en este campo es ser bueno desde el segundo golpe hasta el green y el putting, y creo que si tienes oportunidades de embocarlas, hay que aprovecharlas", comentó.

"Ganar sería increíble"

Sobre la perspectiva de una primera victoria, agregó: "Sería increíble, pero ayer dije que intentaría disfrutarlo, intentaría divertirme mañana y ya veremos", comentó el andaluz. Todo está listo para que por tercer año consecutivo se corone campeón en este torneo un jugador que busca su primer título en el DP World Tour.

Tras la victoria de Darius van Driel en 2024 y la de Jacques Kruyswijk el año pasado, los ocho primeros de la clasificación al final del sábado buscan abrir su cuenta ganadora con el español entre ellos.

En cuanto al resto de participación española, gran vuelta de Jorge Campillo (-10), con 64 golpes. El extremeño está metido en el top 25 junto a Manu Elvira (-10), Sebas García (-9) y Alejandro del Rey (-9). La última jornada del torneo se volverá a adelantar por el peligro de mal tiempo. El partido estelar con Ayora arrancará en el tee del 1 minutos después de las siete de la mañana, hora peninsular española.