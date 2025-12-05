Golf
Ángel Ayora se mete en el Top 10 en Sudáfrica
Gracias a una vuelta de 66 golpes (-6), el malagueño luchará por la victoria en el NedBank Golf Challenge, en Sudáfrica.En Australia, Rafa Cabrera-Bello es séptimo
El joven malagueño Ángel Ayora, dio un paso de gigante de cara a luchar por el primer torneo de la temporada en suelo sudafricano, el NedBank Golf Challenge, después de firmar este viernes una vuelta de 66 golpes (-6), que le ha permitido ascender hasta la décima plaza, con un total de -5.
Ayora, al que se le escapó hace una semana la tarjeta del PGA Tour, el objetivo que buscaba en la Final de Dubai, ya aparece de nuevo en las primeras posiciones de la clasificación y con ganas de sumar su primer título en el DP World Tour.
Aunque la competencia es muy grande en el recorrido Gary Player, de Sun City. Junto al golfista andaluz, otros cinco jugadores ocupan esa séptima plaza, entre ellos Viktor Hovland. Otro noruego lidera el torneo, Kristoffer Reitan, con un total de -12.
Además de Ayora, destacar a Alejandro del Rey, decimoquinto, con -4, Jorge Campillo, en el puesto 22 (-3) mientras que el barcelonés Pablo Larrazábal ocupa la posición 28, con -2. Eugenio López Chacarra (-1) y Ángel Hidalgo, al par, en un torneo que no tiene corte.
Cabrera-Bello, el mejor en Australia
En Melbourne, donde también se juega un torneo del DP World Tour, el mejor español en la clasificación es el canario Rafa Cabrera-Bello, en la séptima plaza, con un total de -6 después de haber entregado este viernes una tarjeta de 67 golpes (-4), y bien posicionado de cara al fin de semana.
El liderato en el Royal Melbourne Golf Club, lo comparten el danés Neergaard-Petersen y el portugués Rodriguez, ambos con un total de -9. También entraron el fin de semana Josele Ballester (-5), Sebas García, Rocco Repetto y Quim Vidal, (-1).
Menos suerte tuvo el ganador de la semana pasada en Brisbane, el barcelonés David Puig, que no pudo pasar el corte después de dos tarjetas de 74 y 70 golpes, insuficientes para competir las dos últimas jornadas, al igual que Adri Arnaus (+5).
