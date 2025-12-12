Agustí Quinquillà se gana el billete para la Final de la Escuela del Asian Tour a lo grande

El golfista barcelonés Agustí Quinquillà llegará la próxima semana a la gran Final de la Escuela del Asian Tour con la moral por las nubes después de ganarse el billete en el recorrido tailandés de Grand Prix Golf Club de Kanchanaburi, y además lo ha hecho a lo campeón, imponiéndose a todos sus rivales.

El jugador del RCG El Prat firmó este viernes una tarjeta de 67 golpes para imponerse con un total de -16, dejando a todos sus rivales por detrás y dos golpes de su inmediato perseguidor. El mejor del torneo, y además, de largo.

Su billete para la gran final, que tenía prácticamente en el bolsillo tras las tres primeras jornadas, lo acabó de despejar en los primeros nueves hoyos del último día, con una secuencia sensacional de cuatro birdies entre el hoyo 4 y el 9.

El jugador del RCG El Prat jugó a un gran nivel para llevarse la semifinal de la Escuela en Tailandia / DP

El que no tuvo tanta suerte fue Mario Galiano, que se movió las primeras jornadas en posiciones de clasificación, pero en la jornada final, se tuvo que jugar el puesto decimoctavo que daba acceso a la final, y no pudo conseguir la plaza. Un trago amargo para el andaluz.

El mejor momento de juego

Con el trabajo finiquitado, se lanzó a ganar su semifinal y así lo hizo. Cometió un bogey en el día, firmó birdies en el 15 y 16 y aún se permitió hacer bogey en el hoyo 18. Ya nada corría peligro. Estaba clasificado y era el campeón.

Quinquillà serà uno de los jugadores catalanes presentes junto a Carlos Pigem en la Final de la Escuela que se jugará del 17 al 21 de diciembre en dos campos del complejo Lake View Resort, en Hua Hin, Tailandia

Desgraciadamente, no corrieron la misma suerte otros dos catalanes, Marc Sabrià finalizaba fuera de los 18 primeros puestos que daban el billete a la final. Acabó en el puesto 27 (-5) mientras Pep Angles, en el puesto 45 (-1).