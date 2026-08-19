El golf español pide paso entre las mejores jóvenes amateurs de Europa

El golf femenino español anda corto de grandes figuras, jugadoras que lleguen a tomar el relevo de nuestra incombustible Carlota Ciganda, aunque algo se mueve en las categorías inferiores del golf español y no es para menos de sentirse orgullosos desde la Federación que dirige Juan Guerrero-Burgos.

Y es que la cantera de nuestro golf promete emociones fuertes en los próximos años después de conocerse que hasta cuatro jugadoras españolas, dos de ellas pertenecientes a la FCGolf, formarán parte del equipo de 12 integrantes de Europa, en su duelo ante Estados Unidos en la previa del torneo grande, los días 7 y 8 de septiembre, en Bernardus Golf, en Países Bajos.

Adriana García Terol, Carlota López Minguela, Marta Muñoz y Carolina Pérez-Tasso forman el poderoso cuarteto español elegido por la capitana, Anne Van Dam, para medirse a las estadounidenses.

Adriana García Terol logró la clasificación directa tras el subcampeonato en el Girl's Amateur / RFEG

Siete jugadoras en 2002

No es la primera vez que sucede, según explicaba ‘Ten Golf’: España mantiene el récord histórico con siete jugadoras en 2002 y es el único país que ha alcanzado esta cifra de cuatro representantes en más de una edición.

La jugadora del Club de Golf Sant Cugat, Adriana García Terol fue la única que consiguió clasificarse automáticamente al finalizar entre las seis primeras jugadoras elegibles del ranking europeo, una carrera que comenzó en enero, incluyó diez torneos y concluyó con el Girls Amateur Championship celebrado en Craigielaw donde la barcelonesa acabó subcampeona.

Carolina Pérez-Tasso fue una de las seis jugadoras escogidas por la capitana, Anne Van Dam / SOLHEIM

Adriana alcanzó la final y aseguró por puntos su presencia en el equipo, mientras que Marta Muñoz se llevaba la prestigiosa victoria, pero no pudo entrar por ranking y tuvo que esperar a la elección de la capitana .

Las otras dos españolas escogidas directamente para la competición han sido Carlota López Minguela y otra catalana, Carolina Pérez-Tasso. Esta última llega a la cita tras lograr en 2026 el Campeonato de España Sub 18 Femenino, mientras que Carlota ha mantenido una presencia constante en las principales competiciones nacionales e internacionales de la temporada

El record absoluto de españolas se remonta a la edición inaugural de 2002, cuando siete de las doce componentes de Europa fueron españolas: Carmen Alonso, Emma Cabrera-Bello, Inés Díaz-Negrete, María Hernández, Azahara Muñoz, María Recasens y Elisa Serramia. Ningún otro país ha conseguido reunir tantas jugadoras en una sola edición.