Goleadas y emoción en la apertura de la Liga IATI

La del Atlètic al Jolaseta por 9-1 y la del Polo al Taburiente por 8-0. Antes, el sábado, se disputaron dos encuentros. En el primero de ellos el Sanse Complutense sumó su primera victoria al derrotar al CD Terrassa por 2-0, con tantos de José San Millán (34’) y de Pablo Monterrubio, que sentenció el choque en el 53.

En el segundo encuentro adelantado, se llevó el Club de Campo los tres puntos de Santander, tras vencer a Sardinero por 0-5, con Álvaro Portugal (14’), Manuel Rodríguez (23’), Andrés Medina (27’) y Quique Zorita (39’ y 44’) como goleadores.

Ya el domingo, en Can Sales, el Atlètic le endosó un 9-1 a Jolaseta. Inauguró el marcador Arnau Gutiérrez en el minuto 8, pero empataba Peio Garate un minuto después, de Penalti Córner.

Superioridad del Atlètic y el Polo

A partir de ahí ya monopolio de los amarillos, con goles de Jordi Bonastre (12’ y 29’), Marc Albaricio (12’), Arnau Gutiérrez (22’), Quim Malgosa (36’), Ignacio Nepote (43’), Arnau Pérez (55’) y Marc Escudé (57’).

También por ocho goles de diferencia se llevó su partido el Polo, en el Eduardo Dualde contra Taburiente, con goles de Marc Miralles (6’ y 47’, de PS), Bruno Ávila (23’), Kentaro Fakuda (37’), Arnau de Bruijn (41’), Jaime Ibran (51’), Nico Álvarez (54’) y Guillermo Fortuño (58’).

De Sant Cugat no volaron los tres puntos y al derrotar el Junior a Tenis por 3-0. Hasta el tercer cuarto no se movió el marcador. Fue a partir de la segunda parte cuando Oriol Serrahima anotó el primer tanto, en el 30’, y Anton Serrahima hizo lo propio en el minuto 35.

Triunfos locales y remontada de Egara

A falta de cuatro minutos para que el partido se acabara, Bruno Font subió el definitivo 3-0.

Para acabar, Egara fue capaz de derrotar al FC Barcelona en Pau Negre, remontando el encuentro en el último cuarto. Se llegó a éste con el único gol de Pol Compta (17’), de Penalti Córner.

En el minuto 49 empató Martí Soler y, a falta de un minuto, vio puerta Albert Font, desatando la locura en el banquillo visitante.