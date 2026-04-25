Goleada sin premio mayor del Barça en Cerdanyola

Lo tuvo muy cerca el Barça, que durante muchos minutos soñó con asaltar el liderato de la OK Liga en una penúltima jornada ya con horarios unificados. Los azulgranas cumplieron con nota en su visita a un Cerdanyola ya descendido antes de la jornada, pero no pudieron robarle el liderato a un Deportivo Liceo que, pese a ir 4-1 abajo en Lleida, acabó ganando el partido.

Cerdanyola - FCB OK LIGA Cerdanyola CH 2 7 FC Barcelona Alineaciones Cerdanyola Gerard Pérez (p.), Joan Escala, Abel Moya, Sergio Miras, Xavier Rovira -cinco inicial-, Miquel Escala, Marc Coy, Álvaro Gimenez y Nil Cordon. Barça Sergio Fernández (p.), Ignacio Alabart, Marc Grau, Ferran Font, Sergi Aragonès -cinco inicial-, Biel Nadal, Sergi Llorca, Eloi Cervera y Àlex Ortigosa.

Se quedan los de Ricardo Ares con una única opción en la última jornada, que se disputará este próximo viernes, también en horario unificado (19:15 h). Una opción ya muy remota porque el Liceo jugará en casa ante un Alcoy sin nada en juego. Era esta la gran oportunidad que esperaban los azulgranas y muy cerca estuvo, aunque los gallegos acabaron firmando otra remontada que les deja su gran objetivo de la fase regular a tiro.

El Barça no tuvo problema alguno para superar a un Cerdanyola que apenas pudo aguantar unos minutos con el empate inicial, pero los goles casi seguidos de Pau Bargalló Alabart y Marc Grau pusieron ya la ventaja azulgrana antes de los diez minutos. Ferran Font y Sergi Aragonès ampliaron la renta antes del descanso y, pese a que el Cerdanyola consiguió batir a Sergi Fernández en el inicio del segundo tiempo, los goles azulgranas siguieron cayendo.

2-7 final, aunque sin felicidad completa. El Liceo supo remontar su partido en una primera parte de locura que acabó con 4-4, pese a que los coruñeses se vieron con 4-1 en contra a falta de tres minutos para el descanso.

El Lleida volvió a golpear en el inicio de la segunda mitad, pero Dava Torres, a falta de siete minutos, y Carballeira, a uno del final, acabaron con la resistencia de un Lleida que hizo soñar al Barça.

Noticias relacionadas

Toca seguir confiando y esperar a que en la última jornada el Liceo ceda el liderato. Los azulgranas jugarán en el Palau Blaugrana ante el Rivas, mientras que el Liceo lo hará en Riazor frente al Alcoy.