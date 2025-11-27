En directo
BALONMANO
GOG - Barça, en directo: Sigue la Champions de balonmano en vivo hoy
Sigue el duelo del Barça ante el GOG danés
David Raurell
Última hora del partido entre el GOG y el Barça de la Champions de balonmano.
MIN 24
N'Guessan, Aleix Gómez y Frade están siendo los máximos anotadores del Barcelona con cuatro goles cada uno de ellos.
En defensa continúa luciéndose Nielsen, cómo no.
GOG 10-16 BARCELONA
MIN 21
¡Doble parada de Nielsen! Ya son ocho las intervenciones de mérito del guardameta danés del Barça.
Primero ha evitado que Bjerre anotara desde los siete metros, y en segundo lugar ha sacado un pie 'volador' para desviar otro tiro más del GOG.
GOG 9-14 BARCELONA
MIN 20
Ludovic Fàbregas es expulsado durante dos minutos tras protestar al colegiado la decisión de señalar una pena máxima a favor del GOG.
El Barça estará en inferioridad numérica por segunda vez en el encuentro
GOG 9-14 BARCELONA
MIN 19
Timothey N'Guessan anota su cuarto gol del partido tras seis oportunidades. El Barça sigue tomanda ventaja en Dinamarca ante un GOG poco preciso en defensa
GOG 8-14 BARCELONA
MIN 16
Después de una serie de paradas de Boutaf ante N'Guessan y Ludovic Fàbregas, finalmente llega el tanto del Barcelona.
El autor ha sido Aleix Gómez, que se ha avanzado a la línea defensiva del GOG.
GOG 7-13 BARCELONA
MIN 12
¡Paradón de Nielsen ante el intento de rosca por parte de Jakobsen!
Se luce el guardameta azulgrana justo después que el técnico del GOG haya solicitado pausa para efectuar el tiempo muerto
GOG 5-10 BARCELONA
MIN 11
Dika Mem regresa a pista después de su expulsión. El parcial durante estos minutos ha sido de 0-1 a favor de los azulgranas
GOG 4-7 BARCELONA
MIN 8
Dika Mem es expulsado durante dos minutos por golpear a la altura del pecho a Jakobsen.
Los de Antonio Carlos Ortega deberán jugar los siguientes compases del encuentro con inferioridad numérica
GOG 4-6 BARCELONA
MIN 7
Aleix Gómez transorma el tiro desde los siete metros después que el colegiado señalara una falta sobre N'Guessan.
Se había lucido Boutaf, guardameta local, pero la parada quedó invalidada para señalar la pena máxima a favor de los culés.
GOG 3-5 BARCELONA
MIN 4
Tonnesen se duele sobre la pista después de recibir un golpe fortuito con el brazo por parte de Makuc.
Finalmente, se marcha al banquillo para acabarse de recuperar sin perjudicar a los suyos. Continúa el encuentro con normalidad, por lo tanto.
GOG 2-3 BARCELONA
