El Gobierno prepara un homenaje a Carolina Marín tras su retirada

La retirada de Carolina Marín ha provocado una rápida reacción institucional. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha confirmado que el Gobierno de España ya trabaja en un homenaje para reconocer la trayectoria de la campeona española.

“Estamos en ello”, señaló la ministra ante los medios durante el IV Campeonato Internacional de Parabádminton en Toledo, dejando claro que la intención es rendir tributo a una de las grandes figuras del deporte español.

Tolón subrayó la importancia de la onubense en el panorama deportivo internacional.

“Ha sido una campeona y ha llevado el bádminton a lo más alto del mundo. Ha sido marca España y lo sigue siendo”, afirmó.

Carolina Marín, protagonista en las portadas de hoy / SPORT

El Ejecutivo quiere así “mimar y agasajar” a una deportista que ha marcado una época, tras el anuncio de su retirada este mismo jueves.

A sus 32 años, Marín ha decidido poner fin a su carrera tras una grave lesión de rodilla sufrida en los Juegos Olímpicos de París, cuando estaba a un paso de clasificarse para la final. La española también ha renunciado a disputar el próximo Campeonato de Europa en Huelva, su ciudad natal, al no querer “poner en riesgo” su cuerpo.

La jugadora cierra así una trayectoria histórica en la que destaca el oro olímpico en Río 2016 y sus tres títulos mundiales, logros que la han convertido en una de las deportistas más importantes del deporte español.

Ahora, mientras se despide de la competición, el país se prepara para rendir homenaje a una figura que cambió para siempre la historia del bádminton.