El Gobierno aprueba un nuevo modelo de financiación que aporta estabilidad a las federaciones deportivas españolas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta de la ministra de Milagros Tolón, la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación para las federaciones deportivas españolas. Esta reforma, considerada estratégica por el Ejecutivo, moderniza el modelo de apoyo público al deporte federado con un doble objetivo.

Por un lado, ofrecer un marco de financiación más estable y previsible para estas organizaciones de interés público, que podrán conocer al inicio de cada ejercicio el contexto económico con el que planificar su actividad. Por otro, simplificar la carga administrativa derivada de la concesión de estas ayudas en un contexto de crecimiento de la inversión pública.

La reforma se enmarca en la política del Gobierno de fortalecimiento del sistema federativo, al que el Consejo Superior de Deportes habrá destinado más de 1.000 millones de euros entre 2018 y 2026.

“Por primera vez, hemos unificado en un instrumento la financiación que las federaciones reciben del Gobierno, con el objetivo de crear un modelo más estable, coherente y eficaz, que les permita desarrollar su labor con mayor seguridad y planificación. Es un avance que responde a sus necesidades y que sienta las bases de un nuevo modelo que contribuirá a fortalecer todo el sistema deportivo español”, aseguró Milagros Tolón.

Federaciones con disciplinas olímpicas / paralímpicas / CSD

El Real Decreto que regula este nuevo sistema de financiación está dotado para este ejercicio con 101.275.100 euros. De esa cantidad, 96.275.100 euros, procedentes del presupuesto ordinario del CSD, se destinarán a financiar la actividad de las federaciones deportivas españolas.

Los 5 millones de euros restantes se repartirán entre el Comité Olímpico Español (3,5 millones) y el Comité Paralímpico Español (1,5 millones), en un año marcado por la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, en los que la delegación española conquistó tres medallas olímpicas y cuatro paralímpicas.

A esta financiación estructural se suman 29,4 millones de euros procedentes de los derechos audiovisuales de los clubes de fútbol profesional, destinados a financiar las cotizaciones a la Seguridad Social de los deportistas de alto nivel, las ayudas por resultados deportivos, las becas para la preparación olímpica y los programas Team España Élite y Team España Estratégico.

En total, la financiación destinada al sistema federativo alcanzará en 2026 al menos 125.675.100 euros, 9,4 millones más que en el ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 7,8%.

Una medida estratégica para el futuro del deporte español

El nuevo sistema combina estabilidad financiera con una distribución objetiva de los recursos públicos. La asignación para cada federación se realizará mediante un modelo basado en criterios como los resultados deportivos, el peso de cada modalidad en el programa olímpico, el número de licencias federativas y el grado de implantación de los deportes colectivos, entre otros indicadores.

Federaciones con disciplinas no olímpicas / no paralímpicas / CSD

Las federaciones podrán destinar estas ayudas a financiar gastos de gestión y funcionamiento, la actividad deportiva nacional e internacional, programas de formación, inversiones en los Centros Especializados de Alto Rendimiento y actuaciones vinculadas a los programas de Mujer y Deporte y discapacidad.

El nuevo procedimiento incorpora además importantes mejoras administrativas. Entre las principales novedades figura la resolución individualizada de las solicitudes, que permitirá tramitar cada expediente de forma independiente para evitar que las incidencias de una federación retrasen el resto de procedimientos.

Asimismo, el sistema refuerza la seguridad jurídica, incorpora mecanismos de adaptación ante modificaciones presupuestarias y establece un calendario único de ejecución y justificación de las ayudas. Con esta reforma, el Gobierno pretende dotar al deporte federado español de un modelo de financiación más moderno, estable y adaptado a los retos actuales del alto nivel, reforzando las condiciones para que deportistas, técnicos y federaciones continúen situando a España entre las grandes potencias deportivas internacionales.

“Los países que lideran el deporte mundial son los que piensan a largo plazo. Los que invierten en talento y modernizan sus estructuras. Los que entienden que cada euro destinado al deporte vuelve multiplicado en salud, cohesión social, empleo y prestigio internacional. Ese es el camino que queremos seguir”, concluyó Milagros Tolón.